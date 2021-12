Tenue du Forum mondial sur la culture de Hehe à Taizhou (Zhejiang)





Le 9 décembre, le Forum mondial sur la culture de Hehe 2021 s'est tenu en ligne et hors ligne dans le district de Tiantai à Taizhou (Zhejiang). Ce forum, dont le thème avait pour titre « La culture de Hehe et la communauté du destin pour l'humanité », s'est déroulé sous les auspices de China International Communication Group (CICG), du Bureau de l'information du gouvernement populaire de la province du Zhejiang, du gouvernement populaire municipal de Taizhou, et a été organisé par le Bureau de l'information du gouvernement populaire municipal de Taizhou et le gouvernement populaire du district de Tiantai.

Du Zhanyuan, directeur de CICG, Wu Jing, vice-présidente du Comité provincial du Zhejiang de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), Hatoyama Yukio, ancien Premier ministre japonais et président de l'Institut de recherche de la communauté de l'Asie de l'Est, Bernard Hamilton, consul général de la République de Malte à Shanghai, et Li Yueqi, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) pour la municipalité de Taizhou, ont prononcé des discours d'ouverture, et Lu Cairong, vice-directeur de CICG a présidé la cérémonie d'ouverture. Au total, 150 personnes de plus de 10 pays, dont la Chine, le Japon, la République de Corée et la France, ont participé au forum.

Du Zhanyuan a souligné que la culture de Hehe, originaire des monts Tiantai, est un trésor important de la culture chinoise de l'harmonie. La promotion d'une culture de paix, d'harmonie et de concorde apportera un éclairage bénéfique à la gouvernance mondiale et permettra de relever les défis communs de l'humanité, a-t-il dit.

Wu Jing a déclaré qu'en tant que principale source de la culture de Hehe, la province du Zhejiang a la responsabilité de promouvoir les valeurs d'unité dans la diversité et d'aspiration mutuelle, de réfléchir à la façon de résoudre les problèmes communs auxquels la société humaine se trouve confrontée et de s'engager activement dans ce travail.

Hatoyama Yukio a estimé que la diplomatie de Hehe signifie que deux parties ne se rejettent pas totalement malgré des points de vue différents, mais qu'elles devraient s'efforcer de trouver un compromis afin de faire advenir une situation gagnant-gagnant.

Au cours de ce forum, CICG et le Département de la communication du Comité du PCC pour la province du Zhejiang ont signé l'Accord de coopération stratégique, tandis que CICG, le Département de la communication du Comité du PCC pour la province du Zhejiang, le Comité du PCC et le gouvernement de la municipalité de Taizhou ont signé l'Accord-cadre sur l'institutionnalisation de la tenue du Forum mondial sur la culture de Hehe (2022-2024). Durant le forum, ont eu lieu une cérémonie de remise des plaques pour la « Base de coopération pour la diffusion internationale de la culture chinoise » et les « Centres internationaux de la culture de Hehe », ainsi qu'une cérémonie de dévoilement de plaque pour le « Fonds de la culture de Hehe des monts Tiantai ». Par ailleurs, des activités de promotion et de lancement ont été organisées pour le livre « Mots clés pour comprendre la Chine » en plusieurs langues et la série d'ouvrages de recherche intitulée « La culture de Hehe des monts Tiantai ».

