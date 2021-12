/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Une cérémonie de citoyenneté marquera la Journée des droits de l'homme/





OTTAWA, ON, le 9 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, en collaboration avec l'Institut pour la citoyenneté canadienne et des invités de marque, soulignera la Journée internationale des droits de la personne en accueillant 25 candidats de partout au Canada dans la communauté canadienne à l'occasion d'une cérémonie de citoyenneté virtuelle spéciale.

Invités spéciaux:

RoseAnne Archibald , Chef national, Assemblée des Premières Nations

, Chef national, Assemblée des Premières Nations Warda Shazadi Meighen, avocate et coprésidente de l'International Justice Circle à Human Rights Watch

Daniel Bernhard , président-directeur général de l'Institut pour la citoyenneté canadienne

, président-directeur général de l'Institut pour la citoyenneté canadienne Audrey Saparno , chanteuse d'hymne

, chanteuse d'hymne Veronica Johnny , gardienne du savoir - artiste autochtone

, gardienne du savoir - artiste autochtone Jamie Monastyrski , Secrétaire de presse, Assemblée des Premières Nations

Date : le vendredi 10 décembre 2021

Heure : 15 h (HAE)

Les médias pourront regarder et enregistrer la cérémonie sur Zoom en mode participant : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WkIQwPHyQzyK76GyPvIgxQ

Un fichier vidéo de la cérémonie pouvant être téléchargé et utilisé pour faire un montage sera disponible après 16 h à l'adresse Dropbox ci-dessous : https://www.dropbox.com/sh/1egp08r2vwiyy92/AADR66vwJx_8cGWmaA3RNwt0a?dl=0

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 09:01 et diffusé par :