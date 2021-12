L'exposition UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 : la BRI encourage les MPME indonésiennes à passer au numérique





JAKARTA, Indonésie, 10 décembre 2021 /CNW/ - Cette année, la banque PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX: BBRI) présente l'exposition UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR en format entièrement numérique, du 9 au 16 décembre 2021. L'événement gâtera les visiteurs en leur offrant une expérience d'exposition 3D des produits de 500 micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) sélectionnées avec soin, ce qui en fait le plus grand bazar virtuel organisé par la BRI.

En cette occasion, des endroits thématiques extérieurs seront présentés, avec un accent particulier sur cinq destinations touristiques indonésiennes : Raja Ampat (Papouasie de l'Ouest), Borobudur (Java central), Toba (Sumatra du Nord), Ubud (Bali) et Tanjung Kelayang (Belitung).

« La BRI a aidé les MPME indonésiennes à croître en tant qu'entreprises établies et à se mondialiser pour entrer en concurrence sur le marché international. La banque agit en tant qu'agent de développement, et son événement BRILIANPRENEUR incarne son engagement à offrir aux MPME des occasions extraordinaires de réaliser cet objectif », a déclaré M. Sunarso, président et directeur de la BRI.

Cette année, la BRI vise à atteindre une cible potentielle de transaction de 65 M$ US. Pour ce faire, la banque a mené une initiative auprès de certaines MPME pour encourager leur transition vers le numérique, notamment en leur proposant des ateliers sur le sujet et une formation sur le commerce en ligne, ainsi qu'en collaborant avec des marchés, tels que Shopee et PaDi UMKM.

L'entreprise Restu Mande, l'un des participants de l'exposition BRILIANPRENEUR 2021, a constaté d'elle-même l'avantage de suivre ces ateliers. En tant que pionnière de l'industrie des repas Padang emballés sous vide, comme le rendang et le cari de poulet, elle a enregistré le deuxième chiffre d'affaires en importance dans la catégorie de produits vendus sur le marché en ligne et a reçu le prix récompensant les meilleures MPME de l'exposition UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR de 2020.

« Les séances d'encadrement organisées par la BRI nous ont permis de numériser notre entreprise entièrement, en nous incitant à renforcer notre présence sur plusieurs marchés et médias sociaux. Le prix nous donne plus de crédibilité et attire vers nous des marchés potentiels nationaux et internationaux », a expliqué Nenden Rospiyani, cofondatrice et propriétaire de Restu Mande.

Dans le cadre de l'édition 2021 de l'événement BRILIANPRENEUR, une vente aux enchères se tiendra virtuellement et mettra en vedette 10 produits de marque de différentes MPME, dont les profits iront à la Sahabat UMKM Foundation. Les enregistrements de l'événement seront diffusés en direct sur le site Web. Les visiteurs peuvent s'informer auprès d'intervenants spécialisés sur des sujets allant du marketing mondial aux procédures juridiques, en passant par les enquêtes administratives et les exportations de produits.

La BRI remettra des prix de jumelage d'entreprises pour les MPME novices, fournira des ententes avantageuses aux MPME ayant le plus de potentiel sur le marché et déterminera les MPME préférées selon les campagnes sur les médias sociaux. Il s'agit de la meilleure exposition pour les MPME prêtes à passer au numérique et à exploiter le commerce en ligne. Pour que davantage d'acheteurs des 30 pays ciblés soient attirés, une reconnaissance spéciale sera accordée, comme celles pour l'activité de jumelage commercial la plus lucrative et les ententes d'engagement le plus élevé.

Pour participer à l'exposition virtuelle, s'y inscrire ou télécharger le catalogue, visitez www.brilianpreneur.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1706650/BRILIANPRENEUR_EVENT_2.jpg

SOURCE Bank Rakyat Indonesia

Communiqué envoyé le 10 décembre 2021 à 08:58 et diffusé par :