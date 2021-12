Le groupe EHPAD INVEST affirme sa position dans le secteur des EHPAD et des résidences SENIOR





EHPAD INVEST a été créé en 2003. Le marché de l'investissement en EHPAD/SENIOR a toujours connu une augmentation très forte depuis cette date et EHPAD INVEST a su se positionner en leader sur ce secteur.

EHPAD INVEST est la plateforme de référence entre les vendeurs et les acheteurs de chambres en EHPAD. Des rendements pouvant atteindre plus de 6 % par an !

EHPAD INVEST est le leader de l'investissement en EHPAD (établissements pour personnes âgées dépendantes) et résidences SENIOR. La plateforme EHPAD INVEST existe depuis plus de 18 ans et met en relation les acheteurs et les vendeurs de chambres en EHPAD.

La particularité d'EHPAD INVEST est d'avoir accès à une base de donnée importante de propriétaires de chambres médicalisées ce qui permet un choix important aux potentiels investisseurs.

EHPAD INVEST sélectionne de façon très stricte les biens qu'elle propose sur son site internet (gestionnaire parmi les 10 plus importants du marché), emplacement de choix,biens récents et évidemment rentabilité élevée.

C'est pourquoi sur un marché avec de nouveaux acteurs chaque année, EHPAD INVEST a su se positionner en leader avec une moyenne de transactions annuelles proche de 20 millions d'euros.

La proximité avec les exploitants d'EHPAD et de résidences SENIOR permet d'appréhender également les futures opportunités sur ce marché.

EHPAD INVEST est un des rares acteurs du secteur des EHPAD à proposer des biens en exploitation en direct avec l'exploitant en plus des biens avec bail commercial.

EHPAD INVEST intervient donc à la fois pour revendre des chambres ou appartements existants (ou encore simplement pour une estimation) et pour la commercialisation de ces biens auprès d'investisseurs privés ou institutionnels.

En effet, il est parfois difficile pour les investisseurs de s'y retrouver sur un marché très concurrentiel avec des offres qui se multiplient et qui ne sont pas toujours cohérentes (et parfois des arnaques malheureusement)

Les vendeurs de leur chambre EHPAD ne savent pas toujours non plus quel est le prix le marché et font appel à EHPAD INVEST pour connaître la valeur de revente de leur EHPAD en toute transparence et sans engagement.

