Plan d'action gouvernemental pour prévenir et contrer les thérapies de conversion 2021-2023





QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, M. Simon Jolin-Barrette, rend public le Plan d'action gouvernemental pour prévenir et contrer les thérapies de conversion 2021-2023.

Ce plan d'action est le fruit de la réflexion et de la collaboration de dix-sept acteurs et partenaires des milieux gouvernemental, communautaire et universitaire. Il complète ainsi les efforts entrepris à ce jour par l'État québécois en ajoutant des actions destinées à prévenir et à contrer les thérapies de conversion et à permettre l'égalité et le respect des droits des personnes de minorités sexuelles et de genre.

Le Plan d'action gouvernemental compte 18 mesures regroupées sous quatre orientations :

L'information et la sensibilisation de la population;

La formation et la sensibilisation des intervenantes et des intervenants;

L'exercice des droits et le soutien des personnes de minorités sexuelles et de genre;

La documentation de la situation.

Faits saillants :

Le plan d'action s'inscrit dans la continuité de la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre adoptée par l'Assemblée nationale le 9 décembre 2020.

adoptée par l'Assemblée nationale le 9 décembre 2020. Ses orientations et ses actions sont cohérentes avec les principes de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie ( 2009) et les actions du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022 .

Citation :

« Il y a exactement un an, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi 70 visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. Le Québec est un précurseur dans la défense des droits des minorités sexuelles et de genre. Ce Plan d'action témoigne de la volonté du Gouvernement de poursuivre les efforts en ce sens. Ce Plan d'action permettra en effet de déployer des actions concrètes pour prévenir les thérapies de conversion et lutter contre elles, des pratiques complètement inacceptables dans notre société. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

