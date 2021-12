James Squire dévoile le plus précieux ouvre-bouteille d'Australie, d'une valeur de plus de 30 000 AUD





SYDNEY, 10 décembre 2021 /CNW/ - L'ouvre-bouteille a été fabriqué artisanalement par un concepteur de renommée mondiale dans le cadre du lancement de la nouvelle collection Pioneers de James Squire. Tous les profits seront versés à Rural Aid.

Pour le plus grand plaisir des amateurs de bière et des amateurs de design du monde entier, James Squire a dévoilé le plus précieux ouvre-bouteille d'Australie, d'une valeur de plus de 30 000 AUD.

Tous les profits tirés de la vente de l'ouvre-bouteille seront versés à Rural Aid et apporteront ainsi un soutien financier essentiel aux agriculteurs dans le besoin. Les personnes souhaitant participer à l'encan silencieux pour acheter l'ouvre-bouteille peuvent s'inscrire sur le site https://www.jamessquire.com.au/agegate/ .

Prouesse de l'ingénierie, cette pièce unique a été fabriquée artisanalement à partir d'argent sterling, de loupe de noyer, de titane de grade 5 et d'acier de Damas incroyablement rare, qui a servi à forger d'anciennes épées et que nous avons mis trois ans à obtenir.

Cet objet de collection - dont la méticuleuse création a pris plus de 150 heures - est l'oeuvre du fondateur de renommée mondiale de la firme de design Discommon, Neil Ferrier. Il l'a réalisé en l'honneur du lancement de la collection Pionniers de James Squire, qui se compose d'un type de bière vieillie en fût, offerte en édition et en quantité limitées, et qui réinvente le goût de la bière IPA anglaise richement houblonnée. Seules 5 000 bouteilles de la première édition de la collection Pionners de James Squire seront proposées pour une durée limitée.

Incarnant la rencontre entre histoire et modernité, ce magnifique objet a été conçu par une équipe regroupant des artistes de première classe, chacun spécialisé dans l'un des matériaux utilisés. Le mélange de techniques d'art classiques - comme la finition de bois à la main et la technologie d'impression en 3D et les techniques de fabrication permettant d'obtenir alliage de l'argent - représente l'esprit pionnier de James Squire.

Chaque bouteille finie à la main de 750 ml de la première édition de la collection Pionniers de James Squire sera vendue dans tout le pays pour une durée limitée, au prix de 49 AUD. Elles pourront être achetées dès aujourd'hui chez Dan Murphy à l'échelle nationale et elles seront servies dans les brasseries James Squire dès le début du mois de décembre.

La collection Pioneers de James Squire est née du succès de la bière ale The Wreck Preservation, soit la plus ancienne au monde. Issue du partenariat exclusif entre le Queen Victoria Museum & Art Gallery, l'Australian Wine Research Institute et James Squire, la bière The Wreck a été fabriquée avec expertise à partir de levure trouvée dans les bouteilles d'une épave dans l'anse Sydney, au large de l'île Preservation, ce qui en a fait la plus vieille bière tirée de l'oubli de la planète.

