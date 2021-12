Citi Global Wealth Investments publie ses perspectives pour 2022 : L'expansion va persister : À la recherche de rendements durables





Citi Global Wealth Investments a publié aujourd'hui son rapport Perspectives 2022, intitulé L'expansion va persister : À la recherche de rendements durables. Publiées deux fois par an, les Perspectives fournissent un aperçu approfondi de l'économie mondiale et des marchés financiers pour l'année à venir et au-delà, mettant également en évidence les « tendances imparables » pluriannuelles et transformationnelles sur les marchés.

La dernière édition suggère que la phase la plus forte de la reprise économique et du marché après la pandémie est probablement derrière nous. Des conditions plus normales sont à prévoir après le « grand rebond », avec des rendements plus modérés à mesure que le marché haussier des actions arrive à maturité. Mais plutôt que de laisser les portefeuilles en l'état, Citi estime que cette normalisation appelle les investisseurs à opérer d'importants changements dans la répartition des actifs.

À l'horizon 2021, Citi a recommandé de se positionner pour un retour en force de nombreux actifs qui ont été le plus durement touchés par la pandémie. Il s'agit notamment des marchés émergents, des actions de petites capitalisations et des valeurs cycliques en baisse. Pour 2022 et au-delà, en revanche, Citi met l'accent sur l'exposition aux « leaders à long terme », c'est-à-dire aux actions d'entreprises de grande qualité dans des secteurs en expansion, susceptibles de générer une croissance des bénéfices à long terme. L'analyse historique montre que les leaders à long terme ont produit de solides rendements avec une volatilité moindre au fil du temps. Par exemple, les « dividend growers », c'est-à-dire les actions de sociétés qui ont depuis longtemps augmenté leurs dividendes.

Alors que l'inflation est en hausse mais que les rendements obligataires restent faibles, Citi réaffirme la menace que les taux d'intérêt réels négatifs font peser sur la richesse. « Comme nous l'avions prévu dans le rapport de l'année dernière, les propriétaires de liquidités et de nombreuses obligations ont subi une perte de pouvoir d'achat en 2021 », a déclaré David Bailin, Chief Investment Officer et responsable de Citi Global Wealth Investments. « Nous comparons l'effet des taux réels négatifs aux activités d'un voleur de fonds, qui, selon nous, restera en liberté en 2022 ». Nous voyons toutefois différents investissements qui peuvent aider les clients à préserver et à accroître leur pouvoir d'achat face à cette menace. »

Citi a également identifié des « tendances irrépressibles » qui remodèlent les affaires et la vie quotidienne, ainsi que les portefeuilles. Il s'agit notamment de multiples aspects de la numérisation tels que la cybersécurité, la 5G et les technologies connexes et les fintechs, ainsi que le déplacement en cours du pouvoir économique vers l'Asie. Dans chacun de ces domaines, la pandémie a accéléré le changement. Les nouveaux modes de travail, par exemple, transforment la demande de bureaux, tandis que la croissance de la vente au détail en ligne intensifie les besoins en entrepôts et en installations de livraison.

« Si nous réitérons l'importance de maintenir les portefeuilles en position positive et entièrement investis, nous reconnaissons également une série de risques », a déclaré Steven Wieting, stratège en chef des investissements et économiste en chef chez Citi Global Wealth Investments. « Le potentiel de mutations COVID résistantes aux vaccins, la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine, les cyberattaques à grande échelle et l'évolution des habitudes de consommation fondées sur les anticipations d'inflation sont autant de facteurs à surveiller de près. »

L'expansion économique étant appelée à durer, nous voyons le potentiel d'une nouvelle hausse des marchés financiers. Après une hausse de 45 % en 2021, le bénéfice mondial par action pourrait augmenter d'un pourcentage plus normal de 8 % en 2022. Dans ce contexte, les actions mondiales pourraient dégager une performance à un chiffre, de moyenne à élevée, et les titres à revenu fixe mondiaux, une performance de 0 à 1 % avant inflation.

Le rapport complet, une version résumée, de courtes vidéos et d'autres documents peuvent être consultés ici.

Annoncé en janvier 2021, Citi Global Wealth (« CGW ») est composé des activités de gestion de patrimoine de Citi Private Bank et de Citi's Global Consumer Bank. Par le biais de ces entreprises, CGW fournit les solutions, produits et services de Citi en matière de patrimoine au niveau mondial. La gestion et la mise en oeuvre unifiées de la stratégie de CGW en matière de patrimoine représentent un nouvel engagement de Citi pour devenir une entreprise mondiale de premier plan dans ce domaine. Citi Global Wealth Investments (« CGWI ») est composée des capacités d'investissement et de marchés des capitaux de Citi Private Bank, Citi Personal Wealth Management et International Personal Bank US.

