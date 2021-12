Nina Dobrev porte des tenues LILYSILK chic et confortables tout en se blottissant avec son chien Maverick sur Instagram





ATLANTA, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde, dont la mission est d'inciter les gens à vivre une vie meilleure et durable, a été repérée sur la célèbre actrice canadienne Nina Dobrev, qui arborait deux ensembles tout en câlinant son chien Maverick sur son compte Instagram le 6 décembre.

Dans une Story Instagram, Nina portait un ensemble en cachemire LILYSILK confortable et élégant en blanc naturel, composé d'un sweat à capuche en cachemire pur côtelé et d'un pantalon décontracté en cachemire large , parfait pour la saison des vacances d'hiver. Sur une autre photo de rue, elle portait un ensemble élégant qui comprenait un haut LILYSILK ( camisole en soie avant et arrière avec col en V en blanc naturel), un pantalon ( pantalon plissé taille haute en blanc naturel) et une veste ( trench-coat classique en soie à double boutonnage en gris pâle).

Nina est surtout connue pour ses rôles dans « Degrassi : La Nouvelle Génération » et « The Vampire Diaries ». En plus d'être une actrice très acclamée, elle est également productrice exécutive et réalisatrice, ainsi qu'incroyablement active dans plusieurs causes caritatives, dont Project Pink et Hunger Bites .

LILYSILK est devenue l'une des marques de soie les plus appréciées et reconnues, remportant des légions de fans à travers le monde, et portée par des stars telles que l'actrice oscarisée Gwyneth Paltrow et la chanteuse et compositrice Meghan Trainor, lauréate d'un GRAMMY Award.

Depuis sa fondation en 2010, LILYSILK se consacre à la fabrication de produits en soie de luxe qui allient sophistication et confort. L'ensemble en cachemire porté par Nina est composé à 100 % de cachemire mongol de qualité A, exceptionnellement doux contre la peau. En outre, il est incroyablement durable, peluchant beaucoup moins que le cachemire traditionnel et devenant encore plus doux et plus souple à chaque port.

Jusqu'au 22 décembre, les acheteurs peuvent profiter des promotions spéciales de Noël, y compris une réduction de 30 % sur les vêtements, une réduction de 40 % sur les taies d'oreiller et jusqu'à 40 % de réduction sur les pyjamas. Les fans peuvent également profiter de 10 $ de réduction sur les achats supérieurs à 200 $, de 20 $ de réduction sur les achats supérieurs à 400 $ et de 30 $ de réduction sur les achats supérieurs à 600 $.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des plus grandes marques de soie au monde, dont la mission est d'inciter les gens à vivre mieux et à s'adapter à un mode de vie plus durable. La marque fabrique des produits à partir des meilleures fibres naturelles et s'engage à appliquer une politique zéro déchet tout en fournissant des services exceptionnels. LILYSILK vise à apporter aux clients le confort ultime à chaque instant qui passe, chaque jour et à jamais, pour que leur vie soit exceptionnelle.

