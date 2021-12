Le président d'Unilumin annonce qu'il fera don de 11 millions d'actions à la Fondation Unilumin





SHENZHEN, Chine, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Unilumin Group, l'entreprise leader mondial dans le secteur des DEL, basée à Shenzhen, a publié une déclaration officielle à cet effet. Le président d'Unilumin, Lin Mingfeng, a signé un accord pour faire don de son capital privé de 11 millions d'actions Unilumin (d'une valeur de près de 100 millions de RMB selon le prix de la transaction fixé le jour de l'accord) à la Fondation Unilumin, à des fins caritatives.

Dans une lettre ouverte, Lin Mingfeng a expliqué l'intention du don. Il évoque la dure expérience de son enfance en milieu rural, et attribue sa réussite à la politique d'ouverture de la Chine ainsi qu'au soutien de ses collègues. Il espère éclairer les routes rurales grâce à des lampadaires fournis par Unilumin, qui est à la pointe en matière d'éclairage et d'écran DEL, dans l'optique de rendre à la société ce qu'elle lui a donné.

Outre le don du président, le groupe Unilumin a toujours été engagé dans la RSE. Pour lutter contre la Covid-19, par exemple, Unilumin a créé un capital mondial composé de 5 millions de yuans et de fournitures.

Au début de l'année 2017, Lin Mingfeng et ses collègues ont eu l'idée de s'engager dans l'assistance publique, en créant la Fondation Unilumin à Shenzhen par la suite. Dès lors, le président de la société a remarqué que la Fondation Unilumin était devenue une plateforme permettant aux parties prenantes d'Unilumin de montrer leur philanthropie, et ainsi faire prospérer la fondation. Il a donc décidé de faire don de ses 11 millions d'actions Unilumin à la Fondation Unilumin afin d'enrichir le capital de la fondation et de motiver davantage de personnes impliquées dans Unilumin à participer à des actions caritatives.

Lin Mingfeng a déclaré qu'il était le premier responsable de la bonne gestion de l'entreprise ainsi que de la fourniture d'excellents produits et services aux clients d'Unilumin, tout en maintenant la responsabilité ESG. À l'avenir, la Fondation Unilumin se concentrera sur la « revitalisation rurale, l'assistance médicale, l'assistance aux étudiants et l'assistance à l'enseignement » et cherchera un modèle innovant d'aide publique au développement durable.

Contact : Estella Yan, estella.yan@unilumin.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1706520/image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1705313/2.jpg

