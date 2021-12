Gestion mondiale d'actifs CI annonce des fusions de FNB





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd'hui une proposition de fusion de six fonds négociés en bourse avec d'autres FNB dans le cadre de sa stratégie continue de modernisation de sa gamme de produits.

Ces changements, ainsi qu'une proposition annoncée le mois dernier par GMA CI concernant 22 fusions de fonds communs de placement, simplifieront et rationaliseront la gamme de produits de GMA CI, ce qui permettra aux conseillers et aux investisseurs de faire plus facilement affaire avec GMA CI.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la priorité stratégique de GMA CI visant à moderniser ses activités de gestion d'actifs, ce qui a également permis cette année de lancer une série de nouveaux produits de placement opportuns, de changer la marque de plus de 150 fonds de placement, d'intégrer les boutiques internes de gestion de portefeuille de GMA CI dans une plateforme d'investissement mondiale et de nommer un nouveau responsable de la gestion des investissements.

GMA CI estime que les fusions, énumérées ci-dessous, profiteront également aux porteurs de titres, car les fonds prorogés auront des bases d'actifs plus importantes, réduisant ainsi le risque de rachat important et augmentant l'efficacité des transactions, le cas échéant. Tous les FNB concernés par les fusions proposées sont cotés à la Bourse de Toronto (« TSX »).

FNB clôturé Symbole FNB prorogé Symbole FNB actif Dividendes canadiens CI (parts ordinaires) FDV FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes) DGRC Catégorie FNB Revenu d'actions canadiennes de base CI (Actions du FNB) CSY FNB Indice MSCI Canada Pondération faible risque CI (parts ordinaires) RWC FNB actif Crédit CI (parts ordinaires) FNB actif Crédit CI (parts ordinaires en $ US) FAO FAO.U Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI (série FNB $ CA) Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI (série FNB couverte en $ US) CGHY CGHY.U FNB actif Services publics et infrastructures CI (parts ordinaires) FAI Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA) CINF FNB Indice MSCI États-Unis Pondération faible risque CI (parts ordinaires) FNB Indice MSCI États-Unis Pondération faible risque CI (parts ordinaires non couvertes) RWU RWU.B FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts couvertes) FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes) DGR DGR.B

Afin de faciliter la fusion du FNB actif Crédit CI avec le Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI, GMA CI lance des parts de série FNB en $ CA et de parts de série avec couverture FNB en $ US du Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI. Ces parts seront inscrites à la Bourse de Toronto et commenceront à se négocier sous les symboles CGHY et CGHY.U, respectivement, le ou vers le 8 avril 2022.

Les fusions nécessitent l'approbation des porteurs de titres des FNB clôturé, à l'exception du FNB actif Services publics et infrastructures CI (« FAI »). Des assemblées extraordinaires des porteurs de titres des FNB clôturés auront lieu le 15 mars 2022 et les porteurs de titres recevront les documents relatifs à l'assemblée en février 2022. Les porteurs de titres de FAI seront informés de la fusion en février 2022.

Si elles sont approuvées, les fusions auront lieu le 8 avril 2022 ou après. Ce calendrier permet une certaine souplesse dans la planification fiscale par les investisseurs concernés et leurs conseillers, car les fusions concernant le FNB Indice MSCI Canada Pondération faible risque CI et le Catégorie FNB Revenu d'actions canadiennes de base CI entraîneront une disposition imposable si les FNB sont détenus dans un compte non enregistré. Les autres fusions seront effectuées sur une base non imposable.

Les frais de gestion et d'administration payables par les investisseurs pour les FNB prorogés sont inférieurs à ceux des FNB clôturés correspondants. Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont pris en charge par GMA CI, et non par les FNB.

Le Comité indépendant de révision a examiné les fusions en ce qui concerne les questions de conflit d'intérêts potentiels et a formulé sa recommandation positive (ou son approbation, en ce qui concerne le FAI), après avoir déterminé que les fusions procurent un résultat juste et raisonnable pour chacun des FNB clôturés.

GMA CI a également annoncé aujourd'hui qu'elle ne donnera pas suite à la proposition précédemment annoncée de fusionner la Catégorie d'obligations de sociétés CI avec la Catégorie de société obligations de sociétés CI. Par conséquent, l'assemblée extraordinaire des porteurs de titres de la Catégorie d'obligations de sociétés CI prévue le 14 mars 2022 sera annulée.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de (TSX : CIX; NYSE : CIXX), une société indépendante qui offre des services de gestion d'actifs et de conseil en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale, et qui dispose d'un actif total d'environ 331,8 milliards de dollars au 31 octobre 2021.

