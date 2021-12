/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le Programme de soutien à l'économie sociale (PSES) 2021-2024/





LOUISEVILLE, QC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, le député de Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, M. Simon Allaire, accompagnés de la directrice générale du Chantier de l'économie sociale, Mme Béatrice Alain, et de la directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, Mme Marie-Josée Paquette, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le Programme de soutien à l'économie sociale (PSES) 2021-2024.

Date : Le vendredi 10 décembre 2021 Heure : 13 h 30



Endroit : Louiseville

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante avant 10 h le vendredi 10 décembre 2021 : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle (un représentant par média).

Le passeport vaccinal sera exigé pour l'ensemble des personnes qui seront présentes sur les lieux de l'événement, et ce, à partir de l'application Vaxicode ou en format papier ou PDF sur un appareil mobile. À noter que pour tous les formats de la preuve de vaccination, une preuve d'identité avec photo sera demandée. Le port du masque d'intervention sera également obligatoire.

Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes semblables à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif au cours des 14 derniers jours.

