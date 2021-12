CloudBees a mené à bien une levée de fonds de 245 millions USD





CloudBees, la plateforme d'avant-garde de livraison de logiciels pour les entreprises, a annoncé avoir clôturé un tour de table de 150 millions USD de série F, avec une valorisation pré-money de 1 milliard USD. La Société a également obtenu une convention de prêt de 95 millions USD pour accélérer sa croissance.

Le financement a été orchestré par des véhicules clients conseillés par Goldman Sachs Asset Management Private Credit («Goldman Sachs Asset Management») grâce à de nouveaux investissements provenant de fonds affiliés à Morgan Stanley Private Credit («Morgan Stanley») et Bridgepoint Capital, et par les investisseurs habituels HSBC, Golub Capital et Delta-v Capital.

CloudBees consacrera ces nouveaux capitaux à l'avancement et à l'accélération de l'innovation des produits, au recrutement et au développement des talents, à l'expansion de sa présence sur des marchés tels que la région Asie-Pacifique, et à l'élargissement de ses partenariats mondiaux et régionaux.

«CloudBees façonne la manière dont certaines des entreprises les plus sophistiquées fournissent des logiciels et des innovations à leurs clients. C'est ainsi que les entreprises assurent leur compétitivité et s'imposent dans un monde transformé par la fourniture en continu de solutions numériques pertinentes, sécurisées et conformes, a déclaré Stephen DeWitt, PDG de CloudBees. Ces fonds aideront CloudBees à être encore plus innovante, à attirer et à développer les talents et à se développer à l'échelle mondiale. Une chose, cependant, restera immuable: notre hyper-concentration sur l'accompagnement de nos entreprises clientes qui opèrent à très grande échelle dans les environnements multi-cloud les plus exigeants et les plus complexes, afin de réinventer la façon dont elles construisent leurs plateformes de livraison de logiciels.»

«Les clients de CloudBees veulent aller au-delà du principe du "DevOps" pour permettre à toutes les équipes impliquées dans la production de logiciels ? ingénierie, opérations, sécurité ? d'améliorer continuellement l'expérience client, a déclaré Éric Riley, de Goldman Sachs Asset Management. Nous pensons que cela ouvre des opportunités de marché et nous sommes ravis d'accompagner CloudBees, son équipe de direction et ses clients dans leurs parcours de transformation numérique.» Le financement comprend des capitaux propres ainsi que des instruments de dette.

CloudBees est depuis dix ans le fournisseur de logiciels préféré des entreprises, notamment de locomotives du marché telles qu'Autodesk, Broadridge, Capital One, DZ BANK, Fidelity Investments, HSBC, IHG, Morningstar, Pegasystems, Salesforce, Social Security Administration, The Hartford, la United States Air Force et les Citizenship and Immigration Services américains. La clientèle de CloudBees compte 21 entités affichant des revenus récurrents annuels de plus d'1 million USD. Quarante-et-un pour cent des clients de CloudBees ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 milliard USD et 26% d'entre eux emploient plus de 10 000 personnes.

En 2021, CloudBees a engagé de nouveaux dirigeants, dont le PDG Stephen DeWitt, qui a rejoint la Société en février. CloudBees a attiré au sein de son équipe de direction de nouveaux membres possédant une expérience approfondie de l'évolutivité des sociétés de logiciels d'entreprise à forte croissance, acquise auprès de SAP, Splunk, Cobalt, RedHat, Cloudera, PayPal, Automation Anywhere, HP, HSBC, Cisco, Symantec et Chegg.

Quelques réalisations de CloudBees depuis son précédent tour de table de 2018:

Lancement de nouveaux produits pour l'intégration en continu, la livraison en continu, l'orchestration des versions, la gestion des fonctionnalités, l'analyse et la conformité continue

Acquisition de sociétés de premier plan pour renforcer son portefeuille de produits et ses offres, notamment CodeShip, Electric Cloud, Rollout et Neuralprints

Augmentation de 70% du nombre d'employés, qui est passé à plus de 500

Nomination par G2 parmi les 100 meilleurs produits logiciels pour 2021 et parmi les 50 meilleurs logiciels d'entreprise pour 2020 et 2021

Nomination par G2 en tant qu'entreprise leader de l'intégration en continu pendant 10 trimestres consécutifs et obtention, à l'automne 2021, du titre de numéro 1 de la gestion des fonctionnalités

Classement constant par les principaux analystes du secteur parmi les leaders les plus performants de sa catégorie en matière d'intégration et de livraison en continu, d'orchestration des versions et de gestion des flux de valeur, notamment: le Magic Quadrant 2018 et 2019 de Gartner pour l'orchestration des versions d'applications, le Forrester Wave 2018 pour l'automatisation de la livraison et de la publication en continu, le Forrester Wave 2019 pour ses outils d'intégration en continu cloud-natifs, le Forrester Wave 2020 pour l'automatisation de la livraison et de la publication des versions en continu, et le Forrester Wave 2020 pour ses solutions de gestion de la chaîne de valeur

À propos de CloudBees

CloudBees offre aux entreprises une plateforme d'avant-garde de livraison de logiciels qui leur permet d'innover en permanence, d'être compétitives et toujours gagnantes dans un monde fondé sur l'expérience numérique. Conçue pour les plus grandes organisations du monde et les exigences les plus complexes, la plateforme de CloudBees permet aux organisations de développement de logiciels de fournir des produits évolutifs, conformes, régis et sécurisés sur la base du code qu'un développeur écrit pour les personnes qui les utilisent. La plateforme, qui se connecte à d'autres outils de pointe, améliore l'expérience des développeurs et permet aux organisations de donner vie à l'innovation numérique en continu, de s'adapter rapidement et de générer des résultats commerciaux qui créent les leaders et les disrupteurs du marché.

Fondée en 2010, CloudBees est soutenue par Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bridgepoint Capital, HSBC, Golub Capital, Delta-v Capital, Matrix Partners et Lightspeed Venture Partners. Visitez le site www.cloudbees.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, et Facebook.

À propos de Goldman Sachs Asset Management

Réunissant investissements traditionnels et alternatifs, Goldman Sachs Asset Management offre à ses clients du monde entier un partenariat dédié et axé sur la performance à long terme. En tant que principale unité d'investissement au sein de Goldman Sachs (NYSE: GS), nous proposons des services d'investissement et de conseil aux plus importants établissements, conseillers financiers et particuliers du monde entier en nous appuyant sur notre réseau mondial extrêmement dense et sur les connaissances personnalisées de nos experts, dans chaque région et sur chaque marché. Au 30 septembre 2021, nous gérons plus de 2 300 milliards USD d'actifs sous surveillance dans le monde. Passionnés pour la performance de nos clients, nous cherchons à construire des relations à long terme basées sur la conviction, des résultats durables et un succès partagé au fil du temps. Suivez-nous sur LinkedIn.

