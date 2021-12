Visitez l'île coréenne de Namhae, sorte de version miniature de l'Europe





Située sur la côte sud de la Corée, à plus de douze heures de vol de l'Europe, la magnifique île de Namhae ressemble à une petite Europe aux paysages exotiques.

Célébrant en 2022 l'Année du tourisme au sein du comté de Namhae, l'Office du tourisme et de la culture éponyme vous présente ses plus belles attractions touristiques.

Le village allemand de Namhae : la route romantique de Rothenburg en Allemagne

Depuis leur achèvement en 2003, les murs blancs et les toitures orangées du village sont devenus le symbole de Namhae, tandis que les jardins superbement entretenus, les restaurants allemands, les pubs à bière, et les boutiques d'artisanat créent une atmosphère exotique. Le Festival de la bière au sein du village allemand, qui a lieu sur la place municipale au mois d'octobre, est très connu en Corée.

Le jardin de Seomi : le village français de Giverny, jardin de Claude Monet

Un magnifique paysage, composé de plantes des quatre saisons, en pleine floraison, poussant sur des rizières en terrasse aménagées en étages, surplombe la mer d'azur de Namhae. Créé dans le style des jardins européens, le jardin de Seomi rappelle le village français de Giverny, où se situe la maison, et son jardin, du peintre impressionniste Claude Monet. Le jardin de Seomi est un lieu idéal pour prendre des photographies mémorables.

Le village de Gacheon Daraengi : le village de Positano sur la côte amalfitaine italienne

La vue sur des rizières en terrasse, les flancs de montagne face au bleu de la mer, et sur les rochers Amsubawi, suscitent un sentiment ancestral unique dans ce village. Comme à Positano, des marches escarpées vers le village permettent aux visiteurs de progresser le long de chemins sinueux et étroits entre des bâtiments de faible hauteur.

La ferme de Namhae Yangtte : les Alpes suisses

Située en montagne, la ferme de Namhae Yangtte offre une vue sur une plaine vallonnée où paissent des moutons blancs sous les cieux azur, et rappelle naturellement l'ambiance des Alpes. Les visiteurs peuvent y découvrir les joies du métier de berger, nourrir le troupeau de moutons, ou regarder travailler les célèbres chiens de berger Border Collies. Ce lieu est traversé par un chemin arboré de cyprès.

Le village de House N Garden : l'Europe en un seul et même endroit

« House N Garden »est un village construit par 20 jardiniers, composé de 21 maisons et jardins uniques, inspirés des thèmes culturels de pays divers. Les visiteurs peuvent y déambuler, et admirer les magnifiques travaux de jardinage, autour de maisons offrant des espaces verts sculptés sculpturaux. Les visiteurs peuvent également apercevoir des jardins inspirés des cultures japonaise et néo-zélandaise.

Bénéficiant d'un climat doux en hiver, et frais en été, l'île de Namhae offre des conditions climatiques idéales, qui en fait une destination touristique parfaite : https://www.namhae.go.kr/tour/main.web.

