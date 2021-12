Les clients de NetApp estiment que le cloud hybride constitue l'avenir de l'informatique d'entreprise, d'après un nouveau sondage mondial





NetApp® (NASDAQ : NTAP), société logicielle mondiale basée sur le cloud et axée sur les données, a dévoilé aujourd'hui les conclusions de son sondage sur l'adoption des stratégies de cloud hybride et les priorités opérationnelles, auprès des clients professionnels de NetApp à l'échelle mondiale.

Mené auprès des décideurs et propriétaires d'infrastructures informatiques à travers le monde, le sondage a révélé que 77 % d'entre eux prévoyaient de conduire leurs activités dans des environnements de cloud hybride, dans un avenir proche ; l'objectif étant de répondre aux besoins croissants de leur entreprise, notamment pour accélérer l'innovation tout en optimisant les opérations et en réduisant les coûts infrastructurels.

« La rapidité constitue la nouvelle norme. Partout, les dirigeants informatiques intensifient leurs efforts de transformation numérique, exigeant davantage de rapidité et de flexibilité pour conserver une longueur d'avance sur la concurrence, et créer un impact d'entreprise immédiat », a déclaré Ronen Schwartz, directeur général et vice-président principal de la division Cloud Volumes, chez NetApp. « Les entreprises adoptent des modèles de cloud hybride pour développer efficacement leurs ressources informatiques, afin de soutenir des applications et charges de travail essentielles à leur activité ; or, NetApp se distingue comme le leader du secteur dans la fourniture de solutions hybrides multicloud permettant de répondre aux besoins de ces organisations, où qu'elles se situent. »

Principales conclusions du sondage 2021 de NetApp sur l'adoption du cloud hybride par les clients professionnels :

Le cloud hybride représente l'avenir : Plus des trois quarts des répondants affirment que leur organisation envisage d'opérer dans un environnement cloud hybride dans un avenir proche, et seulement 17 % prévoient que leur organisation migre à terme l'ensemble de leur activité informatique vers le cloud. Les répondants considèrent que les avantages les plus importants de l'adoption du cloud hybride pour l'entreprise sont les suivants : Innovation plus rapide : 26 % Meilleure réactivité auprès des clients : 25 % Collaboration accrue : 22 %

Facteurs opérationnels clés de l'adoption du cloud hybride : Les répondants indiquent chercher à améliorer la flexibilité et l'échelle de leur infrastructure (27 %), dans la mesure où les conceptions de cloud hybride permettent aux équipes informatiques d'accéder aux technologies à la demande et aux technologies émergentes offertes par le cloud public, tout en continuant de tirer parti des systèmes préexistants qui fonctionnent de manière fiable sur site. Près d'un quart (21 %) des répondants affirment qu'ils avaient besoin d'optimiser les coûts, tandis que 13 % indiquent qu'il leur fallait améliorer l'accessibilité des données.

La protection des données demeure la priorité majeure, même si d'autres cas d'utilisation gagnent également en dynamique : La protection des données (notamment reprise après sinistre, sauvegarde et archivage) constitue le cas d'utilisation de cloud hybride le plus privilégié, 29 % des répondants affirmant soit utiliser aujourd'hui le cloud hybride pour la protection des données, soit prévoir de le faire dans un délai de 24 mois. Les clients interrogés indiquent toutefois qu'ils tirent également parti du cloud hybride pour des cas d'utilisation de production, davantage que prévu : 20 % affirment intégrer actuellement à la fois des ressources sur site et des ressources cloud, afin de soutenir la même charge de travail pour la production hybride, tandis que 17 % prévoient de le faire dans un délai de 24 mois.

La réussite des organisations innovantes se poursuit grâce aux solutions de cloud hybride de NetApp

Les données du sondage démontrent que les organisations du monde entier adoptent actuellement une stratégie de cloud hybride, et qu'elles recourent aux solutions leaders du secteur, de NetApp, pour accélérer leur transformation numérique et créer plus rapidement de la valeur d'entreprise.

« Nous avions besoin de la flexibilité et de l'agilité d'une architecture de cloud hybride pour gérer plus efficacement les quantités massives de données générées chaque jour dans nos installations mondiales de fabrication et nos sites de développement, de manière à accélérer les délais d'obtention de renseignements, et prendre des décisions plus éclairées », a commenté Rohit Agrawal, directeur mondial de la division Cloud hybride, chez Siemens Healthineers. « Les solutions de cloud hybride, de NetApp nous permettent non seulement d'harmoniser les opérations des centres de données, et de maintenir les coûts sous contrôle, mais également de centraliser, gérer et sécuriser les données et applications essentielles. »

Méthodologie

Le sondage a été mené par NetApp auprès de 79 entités (54 % sur le continent américain, 36 % dans la région EMOA, 10 % dans la région Asie-Pacifique), représentant de grandes et moyennes entreprises dans divers secteurs, et ayant déployé ou prévoyant de déployer des architectures de cloud hybride avec NetApp.

À propos de NetApp

