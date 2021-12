Huobi Primelist inscrira à la cote les jetons UNB pour soutenir l'ambition d'Unbound Finance d'accroître les liquidités pour les échanges décentralisés





LONDRES, 9 décembre 2021 /CNW/ - Huobi Global, l'une des principales bourses d'actifs numériques, a annoncé aujourd'hui son sixième événement Primelist en offrant un accès préférentiel au nouveau projet de finance décentralisée (DeFi), Unbound Finance, et à son jeton UNB. Unbound Finance, un protocole décentralisé de transfert de liquidités inter-chaîne, est sur le point de créer le prochain « bloc Lego d'actifs » en libérant les liquidités des teneurs de marchés automatisés (AMM) qui alimentent les échanges décentralisés.

Unbound Finance est le tout premier système d'octroi de liquidités sans endettement qui libère les liquidités bloquées dans les échanges décentralisés entre les différentes chaînes de blocs. Les échanges décentralisés sont alimentés par des teneurs de marchés automatisés ou des mécanismes de négociation autonomes qui incitent les utilisateurs à fournir des liquidités en échange d'une portion des frais de transaction et de jetons gratuits. Bien souvent, les teneurs de marchés automatisés sont cloisonnés les uns par rapport aux autres et n'ont à peu près aucune interopérabilité, ce qui fait en sorte qu'il est difficile pour les opérateurs de marché de déployer des fonds entre les différents protocoles et nombreuses chaînes de blocs. Pour résoudre ce problème, Unbound Finance met au point une couche dérivée qui vient s'ajouter aux teneurs de marchés automatisés et garantissant des jetons provenant des réserves de liquidité sans intérêt.

Dans le cadre du sixième événement Primelist, Huobi invite les utilisateurs à conserver leurs jetons HT pendant une certaine période pour être admissibles à accéder aux jetons UNB, soutenant ainsi l'écosystème de Huobi. Huobi est déterminée à bâtir un écosystème où les projets ayant une vision harmonisée peuvent évoluer ensemble et se soutenir les uns les autres.

L'inscription à la bourse des jetons de Huobi Primelist s'est avérée populaire auprès des investisseurs depuis le 1er novembre. Selon les données de Coinmarketcap, le 7 décembre, à 11 h (heure de Hong Kong), les volumes d'opérations quotidiens des jetons Primelist NGL (Gold Fever) et BICO (Biconomy) sur Huobi se classaient au premier rang parmi les principales bourses.

Le 14 décembre 2021, dès 17 h (heure de Hong Kong), les utilisateurs pourront acheter des actifs UNB par l'entremise d'Huobi Primelist. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le 5e événement Primelist, cliquez ici.

Rappels sur les risques : les opérations d'actifs numériques et de produits dérivés d'actifs numériques comportent des risques élevés en raison des fluctuations importantes des prix. Assurez-vous de bien comprendre tous les risques et de prendre des décisions prudentes avant de faire des opérations. Nous vous invitons à lire nos rappels détaillés sur les risques à l'adresse https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081.

À propos de Huobi Group

Huobi Group est une entreprise de chaîne de blocs de calibre mondial fondée en 2013, afin de réaliser des percées dans la technologie de la chaîne de blocs et de favoriser l'intégration de la technologie de la chaîne de blocs au sein d'autres secteurs. Huobi Group a élargi sa gamme de produits et de services aux domaines des chaînes de blocs publiques, de la négociation d'actifs numériques, des portefeuilles, des coopératives de minage, des mises de fonds des propriétaires, de l'incubation de projets, de la recherche d'actifs numériques, et bien plus.

SOURCE Huobi

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 23:34 et diffusé par :