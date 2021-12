Diligent lance le premier contrôle de données automatisé pour aider les entreprises à atteindre un niveau supérieur de confiance





Diligent, le chef de file mondial de la gestion SaaS de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC), annonce le lancement de sa capacité de contrôle situationnel d'entreprise, optimisé par Dun & Bradstreet, dans le cadre de la solution Entity & Subsidiary Management de Diligent.

Diligent fournit aux organisations une solution puissante afin d'automatiser les processus clés de la gestion d'entité, y compris la création de documents, la gestion du cycle de vie de l'entité, les rappels et alertes. Grâce à ce partenariat, les organisations bénéficient désormais du Data Cloud de Dun & Bradstreet, l'indice le plus complet au monde en matière de données et d'analyses pour la prise de décisions commerciales, afin de vérifier si les données de l'entité correspondent à celles qui ont été déposées auprès des juridictions du monde entier. Ce niveau de vérification améliore la qualité des données de l'entreprise, pointe les éventuelles erreurs de dépôt et les archives obsolètes, et réduit les risques de non-conformité avec les législations internationales et nationales sur la confidentialité des données.

"Chez Diligent, nous cherchons à collaborer avec des leaders sectoriels comme Dun & Bradstreet pour générer de la valeur pour nos clients et, dans ce cas précis, pour les aider à gérer des tâches chronophages et laborieuses, mais qui n'en sont pas moins extrêmement importantes", déclare Ricardo Moreno, vice-président principal, partenariats internationaux, Diligent. "L'intégration de notre capacité de contrôle situationnel à la solution Data Cloud de Dun & Bradstreet aidera les organisations à traiter leurs archives en toute confiance et leur permettra de soigner leur renommée grâce à une qualité supérieure de données, tout en dégageant du temps afin de se concentrer sur des tâches plus stratégiques."

Grâce à la capacité de contrôle situationnel de Diligent, nos clients peuvent:

Identifier aisément les disparités entre les archives internes et les sources externes

Mettre au point une solution systémique à long terme pour maintenir l'intégrité des archives grâce à un suivi continu, au lieu de dépendre des vérifications ponctuelles

Réduire les risques de non-conformité, et éviter les sanctions associées à des données incorrectes ou périmées

Optimiser les commandes et processus pour garantir une bonne renommée, et réduire le coût total de conformité

"La puissance du Data Cloud et les perspectives commerciales de Dun & Bradstreet fourniront aux clients une transparence accrue sur l'intégralité de leur organisation, tout en les aidant à prendre des décisions éclairées", explique Nick White, responsable de D&B Accelerate, UKI, Dun & Bradstreet. "Les clients de Diligent peuvent compter sur des dizaines de milliers de sources de données pour stimuler les efficiences au niveau opérationnel, générant une confiance accrue pour les services administratif, juridique et exécutif de l'entreprise, avec à la clé des pratiques de gouvernance plus solides."

À propos de Diligent

Diligent est le chef de file des solutions SaaS de gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC), avec un million d'utilisateurs issus de plus de 25 000 entreprises dans le monde. Notre technologie innovante procure aux dirigeants une vue d'ensemble de la gouvernance, des risques, de la conformité et de l'ESG, générant ainsi les perspectives nécessaires pour prendre des décisions éclairées et diriger avec un objectif précis. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter diligent.com.

À propos de Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données et d'analyses décisionnelles, permet aux entreprises du monde entier d'améliorer leurs performances commerciales. Le Data Cloud de Dun & Bradstreet alimente des solutions et fournit des informations qui permettent aux clients d'accélérer leurs revenus, de réduire les coûts, d'atténuer les risques et de transformer leurs activités. Depuis 1841, des entreprises de toutes tailles font confiance à Dun & Bradstreet pour les aider à gérer les risques et à révéler les opportunités.

