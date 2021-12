ITsART dévoile le programme télévisé de Noël 2021 : N-ice Cello, Caravage, Concert du Nouvel An et plus encore...





MILAN, Italie, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- ITsART, la nouvelle plateforme de streaming pour la culture italienne, a dévoilé aujourd'hui sa toute première programmation télévisée de Noël pour 2021, y compris l'histoire magique de la première sculpture de violoncelle sur glace au monde, les meilleurs opéras et les plus beaux concerts de Noël.

Soutenu par le ministère de la Culture, le service TVOD régalera les téléspectateurs cette saison des fêtes en déballant trois nouveaux « festifs » sur sa plateforme où les gens de 28 pays européens pourront profiter d'une multitude de divertissements de Noël, tous disponibles à regarder sur -demande.

Must see documentaires est une sélection premium d'histoires inspirantes de certains des esprits les plus brillants d'Italie qui ont marqué l'histoire, y compris la vie d'Artemisia Gentileschi, la première artiste féminine de l'histoire de l'art, Caravage - The Power of Light, un aperçu dans certains de ses chefs-d'oeuvre, et The Last Movie Painter, le voyage dans le monde de Renato Casaro, l'un des illustrateurs vivants les plus importants de l'industrie cinématographique.

N-Ice Cello: Storia del violoncello di ghiaccio (2021) est un film extraordinaire sur l'histoire du voyage d'un violoncelle de glace des Alpes à la Méditerranée qui joue par magie, qui invite également les téléspectateurs à réfléchir d'urgence sur le changement climatique. Le violoncelle, construit par l'artiste américain de renommée mondiale Tim Linhart avec l'eau du glacier Presena à 2 800 m d'altitude, dans le Trentin, il est transporté, avec beaucoup de difficulté, pour le conserver à une température constante inférieure à zéro. L'objectif est d'atteindre Palerme, de l'autre côté de la péninsule, pour interagir au Théâtre Politeama avec l'Orchestre Symphonique de Sicile lors de la création mondiale d'une partition originale pour violoncelle et orchestre à cordes, oeuvre du musicien de Palerme Giovanni Sollima. Le violoncelliste et compositeur italien de renommée mondiale est internationalement reconnu pour son extraordinaire talent à communiquer à travers sa musique unique qui combine des rythmes méditerranéens avec une veine mélodique typiquement italienne, parvenant en même temps à rassembler toutes les époques, du baroque au « métal ».

Operas under the Mistletoe présente une sélection de certains des plus beaux opéras de tous les temps présentant Falstaff, La Traviata, Thus Do They All, The Barber of Seville, The Maid Turned Mistress et Madama Butterfly joué dans des théâtres italiens emblématiques, tels que Teatro la Fenice à Venise et Teatro Regio de Turin.

Christmas Soundtrack est une collection de concerts incontournables tels que l'hommage d'Ennio Morricone InCanto di un Mito, le Concert de Noël d'Antonio Vivaldi et Le Concert du Nouvel An joué par l'Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi.

Le PDG d'ITsART, Guido Casali, a déclaré : « Pour marquer notre premier Noël, nous voulions offrir aux téléspectateurs une gamme spectaculaire d'émissions de divertissement et d'émissions spéciales, qui uniraient amis et familles à travers l'Europe à Noël et au Nouvel An. Il existe une collection complète de programmes à la demande pour captiver les téléspectateurs qui peuvent choisir quand et où ils veulent regarder, du meilleur de l'opéra, du divertissement, aux programmes et documentaires factuels, artistiques et musicaux, la programmation d'ITsART cette année promet d'enchanter et de ravir. »

