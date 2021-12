Microsoft et Esri fournissent une analyse d'images satellite, centralisée dans Azure Orbital





Les satellites fournissent désormais d'énormes ensembles de données qui nécessitent un traitement, un routage et un stockage complexes. Pour répondre à la demande croissante de ce type de données, Microsoft s'est associé à Esri, le leader mondial de l'intelligence géospatiale, pour analyser rapidement les données d'imagerie capturées par les fournisseurs de satellites en orbite spatiale. La technologie ArcGIS Image d'Esri permettra de traiter et d'analyser les images hébergées dans Azure Orbital, la Station satellite au sol, en tant que service (Satellite Ground Station As a Service), de Microsoft.

Les organisations de pratiquement tous les secteurs dépendent désormais de l'intelligence géospatiale dérivée de l'imagerie satellite, pour améliorer leurs opérations, définir leurs politiques, et prendre des décisions commerciales éclairées. À titre d'exemple, la saison des feux de forêt de 2021 a battu des records dévastateurs dans le monde entier, un contexte dans lequel les satellites ont joué un rôle déterminant en apportant des informations vitales aux pompiers. En réduisant le délai entre la collecte et la transmission, les services de secours peuvent désormais accéder plus rapidement aux analyses montrant là où les incendies massifs et rapides se déplacent et où ils se développent.

« La nécessité d'accélérer la mise à disposition des informations à partir de l'imagerie satellite s'est d'autant plus accrue que l'urgence des réponses à apporter aux défis environnementaux, logistiques et liés aux ressources naturelles se fait manifestement de plus en plus pressante », a déclaré Richard Cooke, codirecteur du Développement commercial mondial, chez Esri. « Combinée à Azure Orbital, ArcGIS Image va permettre de réduire considérablement le délai de latence entre la collecte des données et la transmission d'informations cruciales. »

Avec Azure Orbital, les données des fournisseurs de satellites sont directement absorbées dans le cloud Azure de Microsoft. Cela permet une application et une utilisation sans faille des services Azure tels que le calcul, le stockage et le traitement rapide des données par l'IA.

« Personne n'est mieux positionné que Microsoft et Esri pour héberger et analyser la nouvelle génération des produits d'imagerie terrestre », a confié Yves Pitsch, directeur adjoint des Produits de connectivité, Azure Space, chez Microsoft. « ArcGIS Image et Azure Orbital, en collaboration avec des partenaires de données satellitaires et de stations au sol, vont fournir des produits d'imagerie accessibles et ciblés, conçus pour une utilisation immédiate, de sorte à répondre aux cas d'utilisation critiques, de nos clients. »

Esri travaille aux côtés de Microsoft depuis plus de 20 ans et constitue son principal partenaire technologique géospatial. La gamme de produits ArcGIS est profondément intégrée à un grand nombre d'applications et services Microsoft, déployés sur la plateforme cloud Azure.

Pour découvrir comment Esri peut faciliter l'accès aux images dans le cloud, ainsi que leur traitement et leur gestion par diverses organisations, consultez go.esri.com/arcgisimage.

À propos d'Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles plusieurs sociétés du Fortune 500, agences gouvernementales, organisations à but non lucratif, et universités. Esri s'appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d'Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d'autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 21:00 et diffusé par :