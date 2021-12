Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 10 décembre 2021

9 h 30

Le premier ministre visitera l'Hôpital Centenary du Scarborough Health Network, où il rencontrera des enfants et des parents dans une clinique de vaccination. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, Gary Anandasangaree, la députée de Scarborough-Centre, Salma Zahid, le député de Scarborough--Guildwood, John McKay, et la députée de Scarborough--Agincourt, Jean Yip, seront présents.