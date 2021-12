La neuvième édition du forum international sur le marketing de CHINT aborde la décarbonisation du secteur numérique pour un monde plus vert





SHANGHAI, 9 décembre 2021 /CNW/ - CHINT, un important fournisseur de solutions d'énergie intelligente, a organisé avec brio une journée favorisant la réflexion, les discussions et le réseautage dans le cadre de la neuvième édition de son forum international sur le marketing. Le rassemblement virtuel ayant pour thème « la décarbonisation du secteur numérique pour un monde plus vert » a eu lieu le 9 décembre. De nombreux spécialistes des domaines des énergies alternatives, des réseaux électriques intelligents et des applications de stockage de l'énergie ont participé à l'événement.

« La lutte contre les changements climatiques et la promotion du développement vert font aujourd'hui l'objet d'un consensus partout sur la planète. CHINT saisira l'occasion de tirer parti de cette tendance et contribuera à atteindre l'objectif de carboneutralité à l'échelle mondiale », a déclaré Cunhui Nan, président de CHINT.

À la suite du message lancé lors de la COP 26, CHINT a réuni toutes les parties pour explorer la voie de la décarbonisation du secteur numérique lors de la séance centrale du forum intitulée « Digital Decarbonization Summit ». Voici la déclaration du professeur Xiangwan Du, universitaire de l'Académie chinoise d'ingénierie : « La capacité de production du nouveau réseau électrique de la Chine est en développement, passant de négligeable à substantielle. Je crois que les pratiques de CHINT ont joué un rôle central et continueront de le faire, non seulement en Chine, mais dans le monde entier. »

Jusqu'en 2021, CHINT avait une capacité photovoltaïque cumulative mondiale de 8 GW, ce qui équivaut à une réduction de plus de huit millions de tonnes d'émissions de CO2 par an. Au cours des prochaines années, CHINT accélérera l'amélioration de ses produits et services à l'échelle mondiale, faisant passer le nombre de centres d'exploitation et de maintenance qu'il possède à trois, son nombre de centres de services internationaux à 14, son nombre de centres logistiques à 17 et son nombre d'assises manufacturières à 13.

« Étant impliquée dans le développement du nouveau réseau électrique de la Chine, CHINT est déterminée à favoriser la promotion des normes de l'industrie et l'implantation des énergies vertes à l'échelle mondiale », a déclaré Lily Zhang, directrice et vice-présidente de Zhejiang CHINT Electrics, et présidente de CHINT Global.

Au cours du forum, CHINT a lancé une initiative d'engagement en matière de protection de l'environnement dans le but de bâtir un avenir sans carbone. L'entreprise a également profité du forum pour dévoiler son nouveau logo et lancer le siège social de CHINT, dont les bureaux sont partagés entre Singapour et Shanghai, et qui offre une plateforme internationale à ses partenaires mondiaux.

CHINT a été fondée en 1984, et ses activités au sein des secteurs des réseaux électriques intelligents, de l'énergie verte, des systèmes de contrôle industriel et de l'automatisation, des maisons intelligentes et de bien d'autres secteurs procurent un réel avantage à la chaîne industrielle qui englobe « l'électricité ». CHINT exerce ses activités dans plus de 140 pays et régions, et l'entreprise a généré des revenus de près de 13,7 milliards de dollars en 2020.

