Altasciences a été choisie par XORTX Therapeutics, Inc. pour mener l'étude de transition pharmacocinétique XRX-OXY-101 dans le cadre du développement de nouvelles thérapies pour le traitement des maladies rénales progressives et des insuffisances...





Altasciences a été choisie par XORTX Therapeutics, Inc. pour mener l'étude de transition pharmacocinétique XRX-OXY-101 dans le cadre du développement de nouvelles thérapies pour le traitement des maladies rénales progressives et des insuffisances rénales aiguës

Altasciences est heureuse d'avoir été choisie par XORTX Therapeutics, Inc. afin de mener une étude de transition pharmacocinétique à l'appui du programme XRx-008 pour la maladie polykystique rénale autosomique dominante (ADPKD) et du programme XRx-101 pour les insuffisances rénales aiguës associées à la COVID-19. Les nouvelles formules exclusives de XORTX pour les inhibiteurs de la xanthine oxydase visent à réduire les taux d'acide urique, ralentissant ainsi la progression de la maladie génétique ADPKD, et à prévenir les insuffisances rénales aiguës après une infection par la COVID-19.

Cet essai est le premier d'une série d'essais cliniques visant à caractériser les nouvelles formules exclusives de XORTX pour les inhibiteurs de la xanthine oxydase, ayant pour but de déterminer si la biodisponibilité accrue de l'oxypurinol démontrée pour cette formule dans les études précliniques pourra être reproduite chez l'homme.

Le Dr Allen Davidoff, président et CEO d'Altasciences, a déclaré, « XORTX est heureux de commencer cette collaboration avec Altasciences au moment où nous entamons la caractérisation de nos nouvelles formules exclusives pour les inhibiteurs de la xanthine oxydase. Cette étude est la première d'une série d'essais cliniques prévus pour l'année prochaine et représente une occasion passionnante de faire progresser nos programmes de traitement pour les maladies rénales par une caractérisation préliminaire, suivie d'essais en phase finale en vue de leur enregistrement ».

« Connaissant le besoin urgent de meilleures options thérapeutiques et la prévalence mondiale des maladies rénales, nous sommes fiers de nous associer à XORTX pour une étude aussi importante. Nous nous réjouissons d'apporter notre soutien à cette société innovante pour qu'elle remplisse son objectif de développer la phase suivante d'un nouveau traitement de qualité, et fournir de meilleurs médicaments aux personnes qui en ont besoin, plus rapidement », a déclaré Ingrid Holmes, vice-présidente des opérations cliniques mondiales chez Altasciences.

Altasciences offre une solution transparente de développement de médicaments qui permet aux sponsors de travailler avec un seul CRO/CDMO intégré pour soutenir la recherche en phase de démarrage, de la sélection du candidat principal aux essais précliniques et à la preuve de concept clinique, le plus rapidement et le plus économiquement possible.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société de solutions intégrées de développement de médicaments offrant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche éprouvée et souple pour des études de pharmacologie précliniques et cliniques, notamment la formulation, la fabrication et les services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences s'est associée aux sponsors pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement précoce de médicaments. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent les études précliniques de l'innocuité, la pharmacologie clinique et la preuve de concept, la bioanalyse, la gestion de programme, la rédaction médicale, la biostatistique, suivies de la clinique et de la gestion des données, le tout personnalisable en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences permet aux sponsors de fournir de meilleurs médicaments aux personnes qui en ont besoin, plus rapidement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 17:50 et diffusé par :