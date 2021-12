Aerogen® et CanSinoBIO s'accordent sur un partenariat historique pour le développement et la commercialisation du tout premier vaccin Covid-19 par inhalation au monde





Au terme de plusieurs mois de travaux de développement conjoints, Aerogen® (Galway, Irlande) et CanSinoBIO (SSE : 688185, HKEX : 06185) (Tianjin, Chine) annoncent la signature d'un partenariat de développement et de commercialisation du nouveau vaccin recombinant contre le coronavirus. Le vaccin de CanSinoBIO, Convideciatm, est administré par inhalation grâce à la technologie brevetée d'Aerogen conçue pour l'administration de médicaments par aérosol à mailles vibratoires.

Le vaccin sous forme d'aérosol est directement inhalé dans les voies respiratoires du patient via un diffuseur. Cette méthode reproduit le mode d'infection naturel du virus respiratoire COVID-19 et peut offrir des avantages supplémentaires en renforçant l'immunité des muqueuses.

Les résultats intermédiaires des essais cliniques de Phase 3 réalisés par CanSinoBIO ont démontré l'efficacité à 95,47 % de Convideciatm dans la prévention de la maladie grave, 14 jours après la vaccination à dose unique.1

La vaccination par voie d'aérosol inhalé permet d'utiliser un volume de vaccin nettement plus restreint. Cette méthode offre donc la possibilité de proposer un vaccin CanSinoBIO à un nombre beaucoup plus important de patients, à un coût plus avantageux que l'approche injectable.2

John Power, PDG et fondateur d'Aerogen : "Il est urgent que le monde dispose d'une solution de vaccination de masse efficace, économique, évolutive et accessible partout. Les développements de pointe entrepris par Aerogen et CanSino ont permis de mettre au point un système répondant à toutes ces exigences, offrant ainsi la possibilité de vacciner des milliards de personnes."

Dr Xuefeng YU, président et PDG de CanSinoBIO : "Notre collaboration avec Aerogen a débuté en 2013 et depuis près de dix ans, nous avons réalisés de nombreuses avancées dans la fourniture de médicaments par aérosol. Le mise au point du vaccin COVID-19 par inhalation illustre parfaitement nos efforts de collaboration. Il est prouvé que le vaccin administré par aérosol permet de stimuler l'immunité des muqueuses et de réduire significativement le risque de transmission. Cette méthode pourrait être la solution pour assurer rapidement une protection immunitaire de masse et accélérer la fin de la pandémie."

CanSinoBio prépare actuellement une demande d'autorisation commerciale en Chine, et d'autres essais cliniques seront prochainement effectués dans d'autres pays.

Les termes financiers du partenariat n'ont pas été communiqués.

Informations complémentaires :

À propos de CanSinoBIO :

Depuis sa création en 2009, CanSinoBIO (SSE : 688185, HKEX : 06185) se consacre à la recherche, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants pour la Chine et la santé publique mondiale. La société compte cinq plateformes technologiques intégrées, dont les vecteurs à base d'adénovirus, la conjugaison, la conception et la recombinaison de protéines, la formulation et l'ARNm. Elle dispose désormais d'un solide portefeuille composé de 17 vaccins contre 12 maladies. Son vaccin recombinant contre le nouveau coronavirus (vecteur adénovirus de type 5) a été approuvé sous conditions en 2021, tout comme le vaccin conjugué contre le méningocoque du groupe A et du groupe C (CRM197), qui a été approuvé la même année.

À propos d'Aerogen :

Aerogen est le leader mondial de l'administration par voie aérosol de médicaments en soins aigus. Aerogen Solo est une technologie d'administration de médicaments en aérosol en circuit fermé, à usage unique3, qui atténue la transmission d'aérosols infectieux générés par le patient durant la ventilation4-9. La technologie Aerogen est actuellement le seul système en circuit fermé disponible au monde. Elle a permis de traiter plus de 14 millions de patients dans 75 pays, jouant un rôle essentiel dans les services d'urgence et les unités de soins intensifs10.

Références

NMPA Accepts the Application for Conditional Marketing Authorization of CanSinoBIO's COVID-19 Vaccine ConvideciaTM. http://www.cansinotech.com/html/1/179/180/651.html Heida R, Hinrichs WL, Frijlink HW. Inhaled vaccine delivery in the combat against respiratory viruses: a 2021 overview of recent developments and implications for COVID-19 [publié en ligne avant impression, le 25 août 2021]. Expert Rev Vaccines. 2021;1-18 Aerogen Solo System Instruction Manual. Aerogen Ltd. P/N 30-354, Revision U. Ari A. Practical strategies for a safe and effective delivery of aerosolized medications to patients with COVID-19. Respir. Med. 2020; 167. doi:10.1016/j.rmed.2020.105987. Miller A, Epstein D. Safe bronchodilator treatment in mechanically ventilated COVID19 patients: A single center experience. J. Crit. Care. 2020; 58: 56?57. Fink JB, Ehrmann S, Li J, Dailey P, McKiernan P, Darquenne C et al. Reducing Aerosol-Related Risk of Transmission in the Era of COVID-19: An Interim Guidance Endorsed by the International Society of Aerosols in Medicine. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2020. doi:10.1089/jamp.2020.1615. Halpin DMG, Criner GJ, Papi A, Singh D, Anzueto A, Martinez FJ et al. Global Initiative for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease: The 2020 GOLD Science Committee Report on COVID-19 & COPD. Am J Respir Crit Care Med 2020. doi:10.1164/rccm.202009-3533SO. O'Toole C, McGrath JA, Joyce M, Bennett G, Byrne MA, MacLoughlin R. Fugitive Aerosol Therapy Emissions during Mechanical Ventilation: In Vitro Assessment of the Effect of Tidal Volume and Use of Protective Filters. Aerosol Air Qual Res 2020; 20. doi:10.4209/aaqr.2020.04.0176. Joyce M, McGrath JA, Mac Giolla Eain M, O'Sullivan A, Byrne M, MacLoughlin R. Nebuliser Type Influences Both Patient-Derived Bioaerosol Emissions and Ventilation Parameters during Mechanical Ventilation. Pharmaceutics 2021; 13: 199. Données internes d'Aerogen.

PM1087

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 17:40 et diffusé par :