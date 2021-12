Dans le cadre du symposium SABCS 2021, Agendia présente des données montrant que les tests MammaPrint® et BluePrint® identifient de manière plus précise que les facteurs cliniques les différences génomiques des cancers du sein HR+ et...





Dans le cadre du symposium SABCS 2021, Agendia présente des données montrant que les tests MammaPrint® et BluePrint® identifient de manière plus précise que les facteurs cliniques les différences génomiques des cancers du sein HR+ et HER2- chez les femmes noires et blanches

Agendia, Inc., un leader mondial de l'oncologie de précision pour le cancer du sein a présenté ce jour des données issues d'un partenariat de recherche avec le Vanderbilt University Medical Center qui démontrent la capacité des tests MammaPrint® et BluePrint® d'identifier les différences de risque de récidive et de classer les tumeurs entre les différents groupes raciaux, dans le cadre du Symposium 2021 de San Antonio sur le cancer du sein (SABCS 2021).

La présentation, intitulée « MammaPrint and BluePrint identify genomic differences in HR+ HER2- breast cancers from young Black and White women» (MammaPrint et BluePrint identifient les différences génomiques dans les cancers du sein HR+ HER2- chez les jeunes femmes noires et blanches), fournit de nouvelles données montrant que, chez les jeunes femmes noires et blanches (<50 ans) présentant un récepteur hormonal localisé positif (HR+), le récepteur du facteur de croissance épidermique humain négatif-2 (HER2-) du cancer du sein, MammaPrint et BluePrint ont identifié des disparités raciales en termes de risque de récidive et de distribution des sous-types de cancer du sein, non détectées par les facteurs cliniques existants.

L'analyse portait sur 186 femmes noires et 186 femmes blanches de moins de 50 ans atteintes d'un cancer du sein HR+ HER2- de stade I-III, appariées par âge, stade tumoral, statut ganglionnaire et statut des récepteurs. Parmi ces patientes, les femmes noires étaient significativement plus susceptibles de se présenter comme un MammaPrint à haut risque 2, et avaient en général plus de tumeurs à haut risque que les femmes blanches, lesquelles étaient plus susceptibles de présenter des tumeurs à faible risque, y compris davantage de tumeurs MammaPrint à risque très faible, même si elles correspondaient aux caractéristiques cliniques et pathologiques.

En outre, les données ont démontré que les tumeurs à récepteurs d'oestrogènes positifs (ER+) reclassées par BluePrint en type basal surviennent à une fréquence plus élevée chez les femmes noires que chez les femmes blanches. Le pronostic des tumeurs de type basal étant souvent moins bons que pour l'ER+, il essentiel d'identifier ce reclassement chez les femmes noires pour comprendre la biologie de la tumeur et, au final, fournir des soins meilleurs et mieux personnalisés. Ces données soulignent combien l'évaluation du risque MammaPrint et le sous-typage BluePrint sont importants aux fins d'une plus grande précision de la prédiction du risque de récidive et du choix du traitement.

«Il est crucial d'identifier, chez les jeunes femmes atteintes d'un cancer du sein, les différences génomiques qui peuvent contribuer à des disparités raciales/ethniques en termes de survie, d'autant plus que les femmes noires sont au moins 40% plus susceptibles de décéder d'un cancer du sein que les femmes blanches, a déclaré la Dr Sonya Reid, spécialiste de santé publique, département de médecine du Vanderbilt University Medical Center. Ces données démontrent les potentialités prometteuses de la médecine personnalisée s'agissant de faire progresser notre compréhension des différences raciales au niveau génomique afin d'améliorer les pronostics du cancer du sein dans tous les groupes raciaux et ethniques.»

Agendia avait précédemment présenté à l' ASCO 2021 des données qui soulignaient également l'importance de disposer d'informations génomiques représentatives et efficaces sur divers groupes de patientes, afin de mieux comprendre et de commencer à résoudre la question des disparités afin d'améliorer les résultats.

«Les femmes noires sont encore sous-représentées dans les essais cliniques, et cette étude représente une étape importante dans l'évaluation des différences cliniques et génomiques des cancers du sein chez les femmes noires. Cela contribuera à redéfinir les normes en matière de soins de santé et à orienter la planification des traitements, a déclaré le Dr William Audeh, médecin-chef d'Agendia et co-auteur de l'étude. Ces données apportent de nouvelles informations sur les différences dans la biologie des tumeurs. MammaPrint et BluePrint possèdent un potentiel énorme s'agissant d'améliorer notre compréhension des causes des différences de survie liées à la race; ils contribueront à orienter les stratégies thérapeutiques afin d'améliorer les résultats. Nous remercions le Dr Reid et ses collègues de l'Université Vanderbilt de nous avoir donné l'opportunité de travailler avec eux dans le cadre de cette importante recherche.»

Agendia se consacre à la collecte de données ayant un potentiel translationnel important ainsi qu'un impact clinique immédiat sur diverses populations de patientes. Fournir de nouvelles informations sur les différences biologiques tumorales et enrichir le corpus de preuves du profilage génomique du cancer du sein sur la base de l'ascendance génétique est essentiel pour améliorer les résultats des patientes. Ces données soulignent l'engagement d'Agendia de contribuer à orienter le diagnostic et le traitement personnalisé du cancer du sein pour toutes les patientes tout au long de leur parcours thérapeutique.

À propos d'Agendia

Agendia est une entreprise au service d'une mission qui vise à faciliter la planification d'un traitement optimisé en fournissant aux médecins des solutions de diagnostic et d'information de prochaine génération qui les aident à améliorer les résultats et la qualité de vie des patientes atteintes d'un cancer du sein dans le monde entier. Agendia propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles dans le commerce qui aident les chirurgiens, les oncologues et les pathologistes à personnaliser le traitement des femmes aux moments d'intervention critiques tout au long de leur parcours de patientes.

MammaPrint® est un test pronostique basé sur 70 gènes et d'autres facteurs clinico-pathologiques qui détermine le risque de récidive du cancer du sein chez une patiente spécifique. BluePrint® est un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes qui identifie la biologie sous-jacente d'un cancer du sein individuel pour fournir des informations sur son comportement, son pronostic à long terme et sa réponse potentielle au traitement systémique. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® offrent une vue globale du cancer du sein d'une patiente pour permettre aux médecins de sélectionner objectivement la meilleure stratégie thérapeutique.

Pour plus d'informations sur les tests et les essais en cours d'Agendia, visiter le site www.agendia.com.



