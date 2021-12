La Sun Life annonce le successeur de son président du conseil





Scott Powers succèdera à Bill Anderson à la présidence du conseil d'administration après l'assemblée annuelle de la Sun Life en mai 2022

TORONTO, le 9 déc. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé aujourd'hui que Bill Anderson quittera le conseil d'administration et sa présidence après l'assemblée annuelle de la société qui se tiendra le 11 mai 2022. Il sera remplacé par Scott Powers suivant la réélection de celui-ci au poste d'administrateur lors de cette assemblée. M. Powers, administrateur de la Sun Life depuis 2015, préside actuellement le comité de la gouvernance, des placements et de la révision et siège au comité d'audit.

« Nous félicitons chaleureusement Scott pour son nouveau poste de président du conseil à la Sun Life. Scott est un membre du conseil hautement respecté qui apporte de solides qualités de leadership, une vaste expérience en services financiers et une approche stratégique et disciplinée en matière de gouvernance. Il est le candidat idéal pour diriger le conseil dans une période de changements importants et d'occasions à saisir dans les secteurs de la gestion d'actifs et de l'assurance, a déclaré M. Anderson.

« Ce fut un immense privilège de servir à titre de président et de membre du conseil de la Sun Life pendant les 12 dernières années. Je suis extrêmement reconnaissant à mes collègues administrateurs, à l'équipe de la haute direction et à tous les conseillers et employés de la Sun Life pour leur collaboration, leur dévouement et leur soutien. »

« Je suis honoré d'avoir été choisi comme prochain président du conseil d'administration de la Sun Life. Je suis impatient de travailler avec mes collègues du conseil, Kevin Strain et l'équipe de la haute direction pour faire progresser la stratégie de la Sun Life qui a fait ses preuves et qui consiste à mettre les Clients au centre afin de les aider à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, a déclaré M. Powers. Au nom du conseil, j'aimerais remercier sincèrement Bill pour son leadership remarquable et ses nombreuses contributions ayant permis de faire avancer et évoluer la stratégie et les capacités de la Sun Life afin de mieux servir nos Clients, tout en offrant des résultats supérieurs à nos actionnaires durant une période de défis sans précédent. »

M. Powers possède plus de 30 ans d'expérience en tant que dirigeant et conseiller de sociétés dans le secteur de la gestion des placements. Précédemment, il était président et chef de la direction de State Street Global Advisors et d'Old Mutual Asset Management, la société de gestion d'actifs internationale située aux États-Unis d'Old Mutual plc. Il a également occupé divers postes de haute direction auprès de Mellon Institutional Asset Management et de The Boston Company Asset Management, LLC. M. Powers siège aussi aux conseils d'administration d'ADP et de Pulte Group.

M. Powers est diplômé de l'Université Harvard et détient un baccalauréat ès arts (B.A.) en économie.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 390 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

