Avis aux médias - Les ministres de l'Agriculture du gouvernement fédéral et de la Colombie-Britannique tiennent un point de presse à la ferme avicole d'Abbotsford





ABBOTSFORD, BC, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à la ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, et à la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique, Lana Popham, pour visiter une ferme avicole d'Abbotsford qui en est à divers stades de rétablissement après une inondation.

Date

Le 10 décembre 2021

Heure

De 11 h 15 à 11 h 45 (heure locale)

Notes aux médias : Les représentants des médias qui souhaitent écouter la téléconférence doivent composer le 1-888-892-3255, code d'accès 704955 (Écoute seulement, questions impossibles).

Instructions spéciales : Il est nécessaire de s'inscrire à l'avance pour participer en personne, car les places sont limitées. Comme il s'agit d'une exploitation en activité, les participants doivent accepter de porter l'équipement de protection individuelle fourni, de suivre les directives du personnel de l'exploitation agricole lorsqu'ils sont sur place et de rester avec le groupe pendant toute la durée de la visite. Les masques et la distanciation physique sont encouragés, même à l'extérieur.

Les médias qui souhaitent assister à l'événement en personne peuvent se préinscrire en communiquant avec Tara Gostelow, par téléphone, au 250-893-7136. La date limite d'inscription est fixée à 16 h (heure du Pacifique), aujourd'hui.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, et LinkedIn

Site Web: Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 17:01 et diffusé par :