euNetworks refinance sa dette actuelle et conclut un nouvel engagement de financement de la dette axé sur le développement durable pour promouvoir une croissance pérenne





euNetworks Holdings Limited ("euNetworks"), une société d'infrastructure de bande passante active en Europe de l'Ouest, annonce avoir finalisé le refinancement de sa dette actuelle ainsi que la levée d'un importante dispositif d'emprunt engagé non utilisé pour financer la construction et le développement de la prochaine génération d'infrastructures critiques de bande passante en Europe. Cette nouvelle solution de financement d'infrastructure à long terme fournit une facilité d'emprunt total de 760 millions EUR.

euNetworks construit et investit dans des réseaux fibrés urbains et de longue distance pour connecter des centres de données clés et des hubs de centres de données au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. La société possède et exploite des réseaux de fibre profonde dans 17 villes et exploite également un réseau de longue distance hautement différencié couvrant actuellement 15 pays. Les récents investissements dans de "super-autoroutes" reflètent l'engagement d'euNetworks à répondre aux futurs besoins de l'Europe en matière de bande passante. La société continue d'ouvrir des axes pionniers, d'ajouter un éventail complet de solutions et d'élargir sa portée à des sites de centres de données hyperscale, des carrefours de centres de données et des points d'agrégation réseau. Ces investissements continuent d'alimenter la croissance de la société et répondent aux exigences des clients d'euNetworks en termes de capacité.

Le refinancement a suscité un profond intérêt auprès de bailleurs du secteur des infrastructures, notamment de banques et d'investisseurs institutionnels de premier rang, témoignant ainsi des solides caractéristiques d'infrastructure d'euNetworks. Axé sur le développement durable, ce financement de la dette vise les objectifs de performance sociale et environnementale de l'agenda ESG d'euNetworks. Le financement comprend un important dispositif de dépenses d'équipement renouvelable engagé pour saisir les futures opportunités de croissance organique et l'activité F&A, et crée une plateforme de financement à long terme dotée de 16 bailleurs, à savoir Allianz Global Investors, AXA IM Alts, Edmond de Rothschild AM BRIDGE, MEAG, Schroders Capital, Vantage Infrastructure, Banco de Sabadell, DNB (UK) Limited, Exportation et développement Canada (EDC), Intesa Sanpaolo, Lloyds Bank, National Australia Bank, National Westminster Bank plc, NIBC, Santander et Banque Royale du Canada.

"Ce refinancement nous permet de continuer à consolider nos partenariats avec nos clients, à investir dans de nouvelles technologies et à élargir la présence de notre réseau", déclare Brady Rafuse, PDG d'euNetworks. "Le niveau élevé de liquidité disponible via ce processus reflète également la solide proposition de valeur et les caractéristiques d'infrastructure clé que propose euNetworks. Nous sommes ravis que ce financement de l'endettement permette de renforcer notre engagement en faveur de la durabilité grâce à l'intégration d'indicateurs de performance ESG et au soutien de nos bailleurs, à l'heure où nous construisons et déployons nos infrastructures de réseau fibré dans toute l'Europe."

"Il existe de nombreuses opportunités de capital en Europe et ce nouveau financement d'infrastructure à long terme permettra à euNetworks de renforcer son positionnement unique dans la région et d'alimenter sa croissance organique", déclare Brian McMullen, directeur général de Stonepeak. "En tant que spécialiste de la fibre à plus forte croissance en Europe, euNetworks continue de se démarquer dans un monde de plus en plus connecté, dans lequel les réseaux fibrés constituent l'ossature même du tout numérique. L'équipe continue de fournir un travail d'exception, et nous l'accompagnerons tout au long de sa progression grâce à de nouveaux déploiements de capitaux."

euNetworks a été conseillé par RBC Capital Markets (conseiller en endettement), et par Allen & Overy (conseiller juridique). Les bailleurs ont été conseillés par Latham & Watkins.

À propos d'euNetworks

euNetworks est une société d'infrastructures de bande passante qui possède et exploite 17 réseaux urbains fibrés, connectés à une dorsale interurbaine à haute capacité couvrant 51 villes dans 15 pays d'Europe. La société, qui connecte directement à ce jour plus de 455 centres de données, est leader sur le marché de la connectivité dans ce domaine. euNetworks est également un des principaux fournisseurs de connectivité nuagique, avec un portefeuille ciblé de services urbains et longue distance, notamment des services de fibre optique noire, de longueurs d'onde et d'Ethernet. Généralistes, acteurs financiers, créateurs de contenu, médias, opérateurs mobiles, centres de données et entreprises bénéficient du portefeuille unique d'actifs d'euNetworks en fibre et canaux conçus pour répondre à leurs besoins en large bande passante. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eunetworks.com.

À propos de Stonepeak

Stonepeak est un chef de file des placements alternatifs spécialisé dans les infrastructures et les actifs immobiliers, avec 39 milliards de dollars d'actifs en gestion. En investissant dans des activités pérennes à l'échelle mondiale, Stonepeak cherche à générer de la valeur pour ses investisseurs et ses sociétés de portefeuille, et à avoir un impact positif sur les collectivités. Stonepeak soutient des véhicules de placement axés sur les capitaux propres et le crédit. La société fournit du capital, une assistance opérationnelle et un partenariat engagé afin de promouvoir durablement les investissements dans ses secteurs cibles (communications, transition énergétique, électricité, énergies renouvelables, transport, logistique, eau). Basé à New York, Stonepeak dispose de bureaux à Austin, Hong Kong, Houston, et Sydney. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://stonepeakpartners.com.

