Le premier ministre met l'accent sur la protection de la démocratie au Sommet pour la démocratie

OTTAWA, ON, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Le respect des droits et libertés de la personne, la tenue d'élections justes et libres, et l'attachement à la primauté du droit sont essentiels pour permettre à nos démocraties de prospérer. En assurant la protection, la promotion et la diffusion de nos valeurs et institutions démocratiques, nous créerons un monde plus sûr, plus stable et plus prospère pour les prochaines générations.

Le premier ministre Justin Trudeau s'est joint aujourd'hui à des dirigeants du gouvernement, de la société civile et du secteur privé dans le cadre du Sommet pour la démocratie. Les participants souhaitent agir collectivement pour renforcer et redynamiser la démocratie et pour contrer les menaces les plus graves visant nos démocraties. Organisé par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le sommet virtuel se déroule à un moment où les démocraties du monde entier se heurtent à des difficultés sans précédent.

Dans la déclaration nationale du Canada demain, le premier ministre Trudeau souligna que les pays ne doivent pas tenir la démocratie pour acquise. Il soutiendra que les dirigeants doivent travailler ensemble pour veiller à ce que les démocraties se renouvellent constamment de manière à rester profitables pour la population. Il affirmera également que le Canada reste déterminé à travailler en collaboration avec les gouvernements et les défenseurs de la démocratie, notamment les journalistes, les dirigeants de la société civile, les universitaires et autres, afin de promouvoir le renouvellement démocratique au pays et à l'étranger.

Pour favoriser la démocratie et contrer l'autoritarisme, le premier ministre a annoncé la mise sur pied d'un nouveau centre canadien visant à soutenir davantage la démocratie et la bonne gouvernance dans le monde. Le Canada augmentera aussi sa capacité de fournir un soutien rapide et souple aux démocraties fragiles ou émergentes par le biais de l'aide internationale et des efforts diplomatiques. Cela lui permettra d'intervenir de manière plus rapide, souple et adaptée aux crises soudaines visant la démocratie et les droits de la personne.

Afin de continuer à promouvoir le respect des droits de la personne, le premier ministre a annoncé que le Canada accordera un financement supplémentaire de 5 millions de dollars au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) en 2021. Le Canada compte également accroître son soutien aux programmes d'aide d'urgence et de renforcement des capacités du Département d'État des États-Unis axés sur la protection des personnes LGBTQ2, des minorités religieuses et des organisations de la société civile (OSC) par des contributions d'un million de dollars chacune au Global Equality Fund, à l'International Religious Freedom Fund et au Lifeline Embattled CSO Fund.

Le premier ministre a également mis en valeur le rôle de chef de file que le Canada a joué sur la scène internationale dans la lutte contre les détentions arbitraires en rédigeant la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d'État à État, à laquelle ont adhéré plus de 65 États. En 2022, le Canada continuera d'exercer son leadership afin de promouvoir les valeurs et les idéaux démocratiques communs comme président de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA), président de la Coalition pour la liberté en ligne, et coprésident de la Coalition pour la liberté des médias.

Le gouvernement du Canada reconnaît que pour prospérer, la démocratie doit être inclusive. C'est pourquoi le premier ministre a annoncé que le Canada va augmenter son soutien au leadership des femmes et à leur participation à la vie politique par le biais d'une nouvelle contribution de 1 million de dollars à la Fondation Westminster pour la démocratie, en portant une attention particulière aux pays de l'ANASE.

Les technologies numériques peuvent contribuer énormément au bien de la population, mais nous devons veiller à ce que les droits et libertés dont jouissent les gens hors ligne soient également protégés en ligne. Le Canada a été un porte-étendard de l'inclusion numérique et du respect des droits de la personne en ligne, notamment de la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, et de la protection de la vie privée en ligne. Le premier ministre a annoncé un appel de propositions d'une valeur de 3 millions de dollars pour soutenir des initiatives innovantes permettant à la technologie d'appuyer la démocratie et les sociétés ouvertes.

La prévention de la corruption et la lutte contre la corruption restent une composante essentielle du renouveau démocratique. Pour aborder et combattre la corruption dans le monde, le Canada devra convoquer une table ronde de haut niveau en 2022 afin d'explorer des moyens efficaces de renforcer les cadres juridiques internationaux en vue de combattre la corruption dans le monde. Le Canada continuera également d'appuyer des initiatives visant à renforcer la capacité d'États étrangers de combattre la corruption, par exemple le crime organisé et le blanchiment d'argent, et d'assurer une gouvernance transparente des ressources nationales dans les pays en développement.

Le renouvellement démocratique commence chez soi, et le premier ministre a souligné que les gouvernements doivent permettre aux gens dans toute leur diversité d'exprimer leurs points de vue, y compris les personnes marginalisées. Tout au long du sommet, le premier ministre a mis en valeur l'ampleur des mesures mises en place au Canada pour défendre la démocratie et protéger nos institutions, notamment par le biais du plan pour protéger la démocratie canadienne.

Au pays et à l'étranger, le gouvernement du Canada reste fermement attaché à la démocratie, qui constitue l'approche la plus efficace pour relever les grands défis de notre époque et aborder les enjeux les plus importants pour les Canadiens. Ensemble, nous continuerons de promouvoir la démocratie au pays et dans le monde afin de bâtir un avenir meilleur pour tous.

« Nous devons travailler ensemble afin de relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Je remercie le président Biden d'avoir tenu l'important Sommet pour la démocratie, qui se déroule à un moment crucial pour nos démocraties. Ensemble, nous devons continuer de chercher à protéger nos institutions, à contrer la montée de l'autoritarisme et à protéger et diffuser les droits et libertés démocratiques afin de créer un monde plus sûr, plus stable et plus prospère pour les prochaines générations. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Canada réaffirme sa volonté de travailler avec ses partenaires de partout dans le monde pour aborder les menaces et démontrer comment nous pouvons protéger nos propres institutions. La confiance du public est la pierre angulaire d'une démocratie saine. Nous poursuivons notre collaboration pour veiller à ce que les Canadiens aient confiance dans leurs institutions et processus démocratiques. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

La démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit sont au coeur de la politique étrangère du Canada.

Le Canada a lancé la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d'État à État le 15 février 2021. La déclaration vise à protéger les citoyens de tous les pays qui vivent, travaillent et voyagent à l'étranger grâce à un engagement concerté à l'égard des principes fondamentaux que sont les droits de la personne, les relations consulaires, la primauté du droit et l'indépendance de la magistrature.

a lancé la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d'État à État le 15 février 2021. La déclaration vise à protéger les citoyens de tous les pays qui vivent, travaillent et voyagent à l'étranger grâce à un engagement concerté à l'égard des principes fondamentaux que sont les droits de la personne, les relations consulaires, la primauté du droit et l'indépendance de la magistrature. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale est une organisation intergouvernementale dont le mandat est de promouvoir et de faire progresser la démocratie dans le monde.

La Coalition pour la liberté en ligne regroupe 34 pays fermement déterminés à promouvoir et à protéger les droits de la personne et les libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

La Coalition pour la liberté des médias est un partenariat entre 49 pays qui travaillent ensemble à défendre et à soutenir la liberté de la presse et la sécurité des journalistes et des représentants de la presse. Le Canada et le Royaume-Uni ont accueilli conjointement la première Conférence mondiale sur la liberté de la presse en 2019, pendant laquelle ils ont cofondé la Coalition pour la liberté des médias, que le Canada copréside encore aujourd'hui. En novembre 2020, c'est avec le Botswana que le Canada a accueilli conjointement la deuxième Conférence mondiale sur la liberté de la presse.

et le Royaume-Uni ont accueilli conjointement la première Conférence mondiale sur la liberté de la presse en 2019, pendant laquelle ils ont cofondé la Coalition pour la liberté des médias, que le Canada copréside encore aujourd'hui. En novembre 2020, c'est avec le que le Canada a accueilli conjointement la deuxième Conférence mondiale sur la liberté de la presse. La Charte canadienne du numérique est une approche pangouvernementale qui vise à susciter la confiance à l'égard du marché numérique et permet aux organisations d'exploiter la puissance de la transformation numérique et des données. La Charte garantira la protection de nos institutions démocratiques et assurera que les Canadiens peuvent saisir les nombreuses opportunités que représentent les technologies axées sur les données.

En 2020-2021, le Canada a été le premier pays à la présidence du Conseil du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, une initiative multipartite réunissant 24 pays aux vues similaires et l'Union européenne dont l'objectif est d'assurer que l'intelligence artificielle est développée et exploitée de façon responsable et dans le respect des droits de la personne, des libertés fondamentales et de nos valeurs démocratiques communes.

Le Plan visant à protéger la démocratie au Canada, lancé en 2019, vise à protéger notre système électoral contre les menaces. Il repose sur les quatre piliers suivants : améliorer l'état de préparation des citoyens; renforcer la préparation organisationnelle; lutter contre l'ingérence étrangère; bâtir un écosystème de l'information sain.

visant à protéger la démocratie au Canada, lancé en 2019, vise à protéger notre système électoral contre les menaces. Il repose sur les quatre piliers suivants : améliorer l'état de préparation des citoyens; renforcer la préparation organisationnelle; lutter contre l'ingérence étrangère; bâtir un écosystème de l'information sain. Parmi les mesures employées pour protéger la démocratie canadienne, notons le Protocole public en cas d'incident électoral majeur, un mécanisme servant à communiquer avec la population canadienne pendant une élection générale en cas d'incident menaçant l'intégrité de l'élection, et le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections, qui atténue et lutte contre les activités secrètes, clandestines ou criminelles qui entravent ou influencent le processus électoral du Canada.

Le Canada a codirigé le Principe 3 (Défendre les processus électoraux) de l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, aux côtés de Microsoft et de l'Alliance for Securing Democracy. L'Appel de Paris a pour objectif de répondre, dans le cadre d'une coopération et d'une collaboration internationales, aux nouvelles menaces du cyberespace qui pourraient mettre en danger les citoyens et les infrastructures. L'une des tâches a été de concevoir un guide de bonnes pratiques à l'appui des efforts de préservation des élections et de la démocratie.

