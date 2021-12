Climat de travail à Laval : les choses bougent





LAVAL, QC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le 24 novembre dernier, le SCFP a publié un communiqué de presse mettant en lumière un climat de travail toxique au Service des travaux publics du secteur 1 de la Ville de Laval.

Depuis, des discussions ont eu lieu entre l'employeur et le syndicat. Une rencontre a même été tenue avant-hier entre les dirigeant(e)s de la section locale (SCFP 4545), leur conseiller ainsi que les personnes représentantes de la Ville de Laval.

Au cours de ces échanges, ces dernières ont informé la partie syndicale qu'une enquête interne sera menée dans le secteur 1 et qu'elles tenteront dès maintenant d'améliorer les communications lors des comités de relations de travail.

De plus, tout litige sera dorénavant réglé directement entre le directeur des travaux publics et le président de la section locale. Le syndicat espère que cette enquête débutera dès le mois de janvier 2022.

« Je souhaite que ces propositions auront un impact significatif et immédiat sur le climat et les relations de travail dans ce secteur et peut-être dans d'autres également », a indiqué Stéphane Paré, conseiller SCFP.

