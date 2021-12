Le gouvernement du Canada attribue des contrats pour prolonger la durée utile d'une flotte de 36 bateaux de sauvetage motorisés





GATINEAU, QC, le 9 déc. 2021 /CNW/ - La Stratégie nationale de construction navale (SNCN) permet de doter les membres de la Garde côtière canadienne de l'équipement moderne nécessaire à l'exécution de leur travail important, tout en revitalisant l'industrie maritime canadienne, en créant des emplois ainsi qu'en générant des retombées socio-économiques et de la prospérité dans les collectivités de tout le pays.

Le gouvernement du Canada a attribué 4 contrats, qui totalisent une valeur de 77 122 237,65 $ (taxes comprises), pour l'exécution de travaux qui prolongeront la durée utile de la flotte de 36 bateaux de sauvetage motorisés de la Garde côtière canadienne. Grâce à ces contrats, la Garde côtière canadienne continuera de disposer des bateaux dont elle a besoin pour offrir des services essentiels à la population canadienne.

Les contrats ont été attribués à 4 entreprises établies dans des régions où la Garde côtière canadienne utilise des bateaux de sauvetage motorisés :

Ocean Pacific Marine, de Campbell River , en Colombie-Britannique

, en Colombie-Britannique Hike Metal Products Ltd., de Wheatley , en Ontario

, en Industries Océan Inc., de Saint-Bernard -sur-Mer, au Québec

-sur-Mer, au Québec ABCO Industries Inc., de Lunenburg , en Nouvelle-Écosse

La Garde côtière canadienne utilise ces bateaux de sauvetage motorisés pour répondre aux appels de détresse.

Ces contrats sont un bel exemple de la façon dont la SNCN crée des débouchés économiques pour les chantiers navals et les fournisseurs de tout le pays. Les contrats ont été attribués dans le cadre du volet des projets de réparation, de radoub et d'entretien de la Stratégie, laquelle, depuis son lancement, a contribué au produit intérieur brut du pays à hauteur d'environ 9,99 milliards de dollars, en plus de créer ou de maintenir plus de 8 400 emplois spécialisés par année.

Citations

« Avec la Stratégie nationale de construction navale, nous faisons construire des navires et veillons à l'entretien et à la modernisation continus de nos flottes existantes pour que les membres de la Garde côtière canadienne puissent s'acquitter efficacement de leur travail. Ces contrats vont permettre de soutenir la flotte de la Garde côtière canadienne tout en générant de bonnes retombées économiques et en favorisant l'emploi partout au Canada. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La Stratégie nationale de construction navale du Canada continue de produire des navires et du matériel de calibre mondial pour la Garde côtière canadienne, tout en favorisant la création de bons emplois spécialisés dans les chantiers navals de tout le pays. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Les bateaux de sauvetage motorisés visés par ce contrat font partie de la classe Cape. Ils mesurent 14,6 mètres de long et peuvent atteindre une vitesse maximale allant de 22 à 25 noeuds.

La Garde côtière canadienne exploite une flotte de 36 bateaux de sauvetage motorisés un peu partout au Canada .

. Les bateaux servent surtout à mener des opérations de recherche et de sauvetage en mer, mais ils peuvent aussi participer à des interventions environnementales.

Les bateaux de sauvetage motorisés ont été construits par phases au cours des 23 dernières années. Ils doivent subir une cure de prolongement de leur durée de vie pour en assurer la sécurité et la fiabilité pour au moins 15 autres années.

La valeur totale de ces quatre contrats s'élève à 77 122 237,65 $ (taxes comprises). En voici la répartition :

Ocean Pacific Marine ( Campbell River , Colombie-Britannique) : 23 443 184,82 $

, Colombie-Britannique) : 23 443 184,82 $

Hike Metal Products Ltd. ( Wheatley, Ontario ) : 25 531 343,17 $

) : 25 531 343,17 $

Industries Océan Inc. ( Saint-Bernard -sur-Mer, Québec) : 17 326 716,50 $

-sur-Mer, Québec) : 17 326 716,50 $

ABCO Industries Inc. ( Lunenburg , Nouvelle-Écosse) : 10 820 993,16 $

, Nouvelle-Écosse) : 10 820 993,16 $ Les travaux prévus dans ces contrats sont en cours.

Les contrats attribués depuis 2012 à l'échelle du pays, dans le cadre de la SNCN, représentent une valeur d'environ 20,87 milliards de dollars.





Liens connexes

Stratégie nationale de construction navale

Flotte de la Garde côtière canadienne

Hike Metal Products Ltd. (en anglais seulement)

Industries Océan Inc.

ABCO Industries Inc. (en anglais seulement)

Ocean Pacific Marine (en anglais seulement)

Octroi du contrat en Colombie-Britannique

Octroi du contrat en Ontario

Octroi du contrat au Québec

Octroi du contrat en Nouvelle-Écosse

