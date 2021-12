Fonds régions et ruralité - Plus de 1,6 M$ pour un centre d'innovation en économie circulaire





SAINT-JÉRÔME, QC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, est fière d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 612 100 $ avec la MRC d'Argenteuil pour la création du Synerlab, un centre d'innovation en économie circulaire.

Cet espace industriel facilitera la transformation et la valorisation de la matière dans une perspective d'économie circulaire. Il permettra de créer, de développer, de tester et de valider des idées ou des concepts ayant des répercussions bénéfiques sur l'environnement. Il en favorisera également la mise en marché. Au final, le centre sera situé dans l'espace à symbiose industrielle nommé Synercité, à Lachute, où se trouvent déjà Tricentris, un important centre de tri, ainsi que le pôle de valorisation du verre Verrox.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 237 860 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). L'apport de la MRC d'Argenteuil totalise, quant à lui, 374 240 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour ça que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par ce créneau. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le Synerlab permettra aux entreprises d'unir leurs forces et leur expertise pour repenser les matières résiduelles de façon novatrice. Elles auront plus facilement accès à la recherche et au développement pour trouver des solutions innovantes qui se traduiront par des retombées à la fois économiques et environnementales. Je salue la vision de la MRC d'Argenteuil, qui souhaite devenir un modèle en matière d'économie circulaire. Nous pouvons nous réjouir de cette annonce! »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Par son caractère innovant, Synerlab permettra à la MRC d'Argenteuil de se doter d'une identité territoriale forte et de devenir une référence en développement de projets à valeur ajoutée liés au concept de l'économie circulaire. La MRC d'Argenteuil remercie le gouvernement du Québec de lui offrir des moyens pour accélérer l'émergence d'idées dans le droit fil du développement durable et d'une économie prospère. »

Scott Pearce, préfet de la MRC d'Argenteuil





Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

