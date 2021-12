Québec 2022 - Pour la relance économique et touristique - Votre gouvernement investit 2,54 M$ pour soutenir 10 projets touristiques inédits dans notre Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, Destination Québec cité et Tourisme Charlevoix dévoilent les gagnants de l'appel de projets qui s'est déroulé entre le 1er septembre et le 15 octobre 2021. Une somme totale de 2,54 M$ est octroyée pour la réalisation de 10 initiatives retenues.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Charlevoix, Mme Émilie Foster, en ont fait l'annonce en compagnie du maire de Québec, M. Bruno Marchand, du directeur de Destination Québec cité, M. Robert Mercure, ainsi que du président et du directeur général de Tourisme Charlevoix, MM. Martin Dufour et Mitchell Dion.

Cette contribution renforce les efforts déployés par les acteurs de l'industrie touristique de la région de la Capitale-Nationale afin qu'elle soit la destination de prédilection en 2022. Huit des dix projets sélectionnés sont entièrement nouveaux; les deux autres ont été revisités afin d'apporter une plus-value à leur formule. Cette annonce s'intègre dans le plan global de relance touristique de la région dont font partie les Mosaïcultures internationales à Québec, qui se tiendront à l'été 2022.

Ces initiatives enrichiront non seulement l'offre destinée aux visiteurs, mais contribueront aussi de façon importante à la vitalité de la région. On estime les retombées économiques de ces projets à 29 M$ dans la Capitale-Nationale.

Citations :

« Les projets sélectionnés se démarquent par leur caractère distinctif, et leur potentiel d'attractivité et de rayonnement international pour notre Capitale-Nationale. Je félicite les organismes qui font preuve d'innovation et d'audace pour ramener les touristes québécois, canadiens et d'ailleurs dans le monde dans notre belle région, qui profite d'une place de choix dans la relance économique de notre Québec. Merci à tous les acteurs de cette relance, car c'est ensemble que nous ferons de notre région le lieu incontournable à découvrir en 2022. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le tourisme est un facteur important de l'économie pour l'ensemble des régions du Québec. Les festivals et les événements touristiques que nous soutenons contribuent à dynamiser nos communautés, en plus de participer au rayonnement de notre destination et à la création d'emplois. Je suis très fière que le gouvernement du Québec soutienne les projets que nous annonçons aujourd'hui dans les régions de Québec et de Charlevoix. Ces initiatives démontrent tout le savoir-faire de nos promoteurs à imaginer des propositions uniques et originales qui font du Québec une destination touristique attrayante. Félicitations à tous! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Avec ses paysages grandioses, la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré a beaucoup à offrir aux visiteurs en quête de défis sportifs, de plein air, de découvertes culturelles ou d'expériences culinaires. Cette année, les promoteurs de projets et d'événements rivalisent d'imagination pour en faire une destination incontournable et prisée à travers le monde. Je les félicite pour leur excellent travail et me réjouis du soutien qui leur est accordé. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Notre Capitale-Nationale attire l'attention aux quatre coins du globe, et ces initiatives confirment notre capacité à être encore plus compétitifs. J'ai très hâte de voir le résultat de tous ces projets qui continueront de placer Québec comme un joueur touristique de renommée. Le tourisme est un moteur économique important pour notre ville, et je suis persuadé que les retombées seront grandioses pour la région. Je suis très fier de notre capacité d'innovation en matière de diversité événementielle, que ce soit sur le plan sportif, culturel ou culinaire. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Les projets présentés aujourd'hui feront de Québec un endroit incontournable à visiter peu importe la saison, puisqu'il y aura toujours un attrait différent et unique qui animera les quatre coins de la région, et ce, tout au long de l'année. Ils nous permettront de diversifier notre offre touristique sur tout le territoire, un aspect essentiel pour rendre notre destination toujours plus attrayante pour ses visiteurs. »

Robert Mercure, directeur, Destination Québec cité

« Tourisme Charlevoix est fier de collaborer à l'annonce d'aujourd'hui visant à soutenir des projets porteurs qui contribueront au rayonnement de notre destination et de la Capitale-Nationale. Nous espérons que cet apport financier favorisera le succès de ces produits de haut calibre et offrira les moyens de leurs ambitions aux promoteurs, qui ont fait preuve d'une grande persévérance et d'énormément de créativité dans les derniers mois. Nous leur souhaitons à tous une grande réussite. »

Martin Dufour, président, et Mitchell Dion, directeur général, Tourisme Charlevoix

Faits saillants :

Aide octroyée :

Secrétariat à la Capitale-Nationale : 1,21 M$ par l'entremise de son Programme d'appui aux actions régionales (PAAR);

Destination Québec cité : 995 000 $ issus de l'entente de mandat conclue entre le ministère du Tourisme et la Ville de Québec (Destination Québec cité);

Tourisme Charlevoix : 338 000 $ par l'entremise de son budget courant.

Retombées

Avec les 740 000 visiteurs, 580 000 nuitées et 18 M$ de retombées économiques attendus par les Mosaïcultures internationales à Québec en plus de celles provenant des événements habituels de la saison, 200 000 visiteurs additionnels sont attendus. Au total, les retombées sont estimées à 29 M$.

Détails des projets

Appuis financiers Dates (2022) Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN) Destination Québec cité (DQc) Tourisme Charlevoix (TC) Fiestra 21 au 23 mai 2 au 4 septembre 7 au 9 octobre Temps des Fêtes 100 000 $ (SCN) 538 000 $ (DQc) Championnat mondial de magie FISM Québec 2022 25-30 juillet 400 000 $ (SCN) 77 000 $ (DCc) Événement de vélo de montagne national 1er au 5 septembre 330 000 $ (DQc) Le Festif! de Baie-Saint-Paul *édition bonifiée 20-24 juillet 280 000 $ (SCN) Développement estival du Massif Mai à octobre 250 000 $ (TC) Igloofest Québec À venir 130 000 $ (SCN) Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr 18 déc. 2021 au 15 fév. 75 000 $ (SCN) 50 000 $ (DQc) Québec Mega Trail 2022 *édition bonifiée 30 juin au 3 juillet 120 000 $ (SCN) Challenger Basketball 3X3 Québec Été 105 000 $ (SCN) Illumine Baie-Saint-Paul Décembre 88 000 $ (TC)

Découvrez les projets dans cette Vidéo.

