Kaleido bonifie son offre d'accompagnement aux familles et offre l'accès à un service de télémédecine à ses souscripteurs

QUÉBEC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Convaincue que chaque jeune peut se réaliser quand on lui donne les moyens, à la fois financiers et humains, d'atteindre son plein potentiel, Kaleido est heureuse d'annoncer qu'elle bonifie son offre d'accompagnement aux familles en offrant plus de services à ses souscripteurs, tels que l'accès à des webinaires Privilège et à la télémédecine, en collaboration avec TELUS Santé.

Déjà, les clients de Kaleido peuvent profiter d'une gamme étendue de ressources et de services connexes, gratuits ou payants, composant un guichet unique d'accompagnement familial. Aux contenus utiles et pertinents - tutorat scolaire, services de soutien pédagogique et coaching parental - s'ajoutent aujourd'hui de nouveaux services en santé et mieux-être.

Télémédecine : un accès privilégié pour simplifier la vie

Dès maintenant, les souscripteurs d'un REEE de Kaleido peuvent s'inscrire à une application ouvrant les portes de la télémédecine aux membres de leur famille. Cette entrée privilégiée dans la clinique virtuelle TELUS Santé s'accompagne d'un accès 24 h/24, 7 j/7 à des professionnels de la santé et d'une panoplie de ressources connexes.

Kaleido : prendre soin du présent et de l'avenir des familles

«?L'actuelle pandémie met en lumière l'importance d'accéder en tout temps, rapidement et simplement, à des soins et à des solutions de santé de qualité?», souligne Isabelle Grenier, présidente et cheffe de la direction de Kaleido.

Elle ajoute que cette nouvelle addition s'inscrit dans la mission de Kaleido de faciliter l'atteinte du plein potentiel de chaque enfant en offrant un accompagnement complet qui favorise la santé et le mieux-être des enfants et de leur famille, «?tout comme la planification financière, la santé et la paix d'esprit sont des éléments structurants au parcours et à la réussite scolaire. »

Une clinique au bout des doigts : une collaboration avec TELUS Santé

Cette solution innovante offerte par l'équipe de Kaleido est le fruit d'une collaboration avec TELUS Santé, un leader national en solutions de soins virtuels.

«?Chez TELUS Santé, nous tirons profit du pouvoir de la technologie pour renforcer les relations humaines, grâce, entre autres, à nos soins virtuels, offerts par des professionnels de la santé empathiques et sensibles qui accompagnent personnellement les gens à chaque étape de leur parcours en santé, déclare Danny Serraglio, vice-président, Soins Virtuels chez TELUS Santé. Nous sommes ravis d'offrir la tranquillité d'esprit aux clients de Kaleido en leur donnant accès en tout temps à du soutien humain en santé. Nous sommes fiers de connecter davantage de gens aux outils et ressources en soins de santé dont ils ont besoin afin d'assurer une meilleure continuité et qualité des soins tout en créant une expérience plus continue, holistique et personnalisée.?»

Le service de télémédecine est réservé aux souscripteurs d'un REEE Kaleido. Les personnes qui désirent en savoir davantage peuvent joindre le service à la clientèle au kaleido.ca/nous-joindre.

À propos de Kaleido

La Fondation Kaleido, pionnière de l'épargne-études depuis 1964, est un organisme sans but lucratif qui a versé, au fil des ans, plus de 1 milliard $ en paiements d'aide aux études et en remboursements d'épargne. Kaleido détient plus de 1,8 milliard $ en actifs sous gestion, au bénéfice de près de 238 000 jeunes.

Kaleido accompagne les familles du Québec et du Nouveau-Brunswick dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. Ce sont près de 200 employés et représentants qui se consacrent chaque jour à offrir des solutions d'épargne-études et d'accompagnement familial qui serviront de tremplin à nos jeunes pour inventer la société de demain. www.kaleido.ca

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques fournissant des solutions de soins de santé virtuels, de pharmacie en ligne, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d'officine ainsi que des services d'intervention en cas d'urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé tout en aidant les médecins, les pharmaciens, les autorités sanitaires, les fournisseurs de soins de santé paramédicaux, les assureurs, les employeurs et les citoyens à mieux collaborer et à être plus efficaces et plus productifs, afin de faire progresser sa vision de la transformation des soins de santé tout en améliorant la santé des Canadiens.

Par l'entremise des centres de soins de TELUS Santé, des équipes de professionnels de la santé réputés et passionnés offrent des soins de premier ordre axés sur le patient à des milliers de familles, d'employeurs et de professionnels canadiens dans plus de 15 cliniques au pays.

Pour en savoir plus, visitez telussante.com.

