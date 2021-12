Suspension de la négociation par l'OCRCVM - FNQ

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Fineqia International Inc. Symbole CSE : FNQ Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 13 h 25 L'OCRCVM peut prendre...

Le conseil d'administration de LOGISTEC Corporation a annoncé aujourd'hui qu'il a déclaré un dividende trimestriel de 0,09818 $ par action sur toutes les actions ordinaires de catégorie A en circulation et un dividende de 0,10799 $ par action sur...