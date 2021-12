The Rohatyn Group a recruté Emre Temiz et Federico Galassi





The Rohatyn Group (« TRG » ou la « Société »), une société de gestion d'actifs spécialisée dans les marchés émergents et les actifs réels, a annoncé aujourd'hui le recrutement d'une équipe pour le capital-actions des marchés émergents à grosses capitalisations et sera dirigée par Emre Temiz. M. Temiz couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (« EMEA ») et sera basé à Istanbul. Federico Galassi, qui couvre l'Amérique latine et sera basé à Mexico, rejoindra M. Temiz. M. Temiz et M. Galassi apportent chacun plus de vingt ans d'expérience en matière 'investissement sur les marchés d'actions émergents.

Nick Rohatyn, CEO de TRG, a déclaré : « L'approche d'investissement momentum d'Emre et Federico basée sur les bénéfices, qui cible les actions très liquides des grands marchés émergents hors Asie, complète les capacités d'investissement existantes de TRG sur les marchés publics, aussi bien sur le plan stylistique que géographique. Nous sommes également très heureux d'établir une présence locale dans un pays aussi dynamique que la Turquie et d'ajouter une nouvelle dimension à notre présence au Mexique ».

« Après cinq années couronnées de succès chez PAAMCO, je suis très heureux d'entamer un nouveau chapitre chez TRG », a commenté M. Temiz. « L'équipe en charge des marchés publics de la Société - dirigée par Bernard Steinberg, un professionnel chevronné des marchés émergents - couvre les devises, les taux d'intérêt, le crédit quantitatif souverain et aux entreprises, ainsi qu'une gamme de différentes approches d'investissement en actions, et offre le type d'environnement d'investissement multidisciplinaire et multi-perspective dans lequel mon équipe a toujours bien réussi ».

M. Galassi a ajouté : « L'équipe des marchés privés de TRG, qui partage nos connaissances géographiques très pointues en EMEA et en Amérique latine, offre une source supplémentaire de collaboration alors que nous rencontrons des thèmes de croissance et des dynamiques sectorielles similaires ».

« Le focus mis par Emre et Federico sur l'analyse fondamentale dans un domaine où la recherche sell-side est limitée, les facteurs de rendement diversifiés et la souplesse d'application de leur stratégie à long terme uniquement et à long/court terme, font de cette opération une occasion particulièrement convaincante, en particulier dans ce marché volatil », a noté Bernard Steinberg, associé et responsable des investissements sur les marchés publics chez TRG.

Avant de rejoindre TRG, M. Temiz a occupé la fonction de gestionnaire de portefeuille chez PAAMCO Miren et Black River Asset Management. Il a commencé sa carrière comme analyste buy-side chez Neuberger Berman, où il couvrait les titres technologiques au niveau mondial, et comme analyste sell-side chez EFG Istanbul, où il couvrait les actions turques.

M. Galassi fait partie de l'équipe de M. Temiz depuis 2015, couvrant des mandats à la fois chez PAAMCO Miren et Black River. Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions au sein de divisions de BBVA, notamment comme gestionnaire de plusieurs portefeuilles d'actions en Amérique latine.

À propos de TRG

Fondé en 2002, le Rohatyn Group est une société de gestion d'actifs orientée vers les marchés émergents et les actifs réels. Son siège social se trouve à New York et il est présent dans 18 villes aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie du Sud-Est. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.rohatyngroup.com.

