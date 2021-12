Global Mobility Call appelle le secteur des affaires français à rejoindre le mouvement de la mobilité durable





PARIS, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Global Mobility Call a été présenté aujourd'hui à Paris aux dirigeants de grandes entreprises françaises des infrastructures et de la mobilité, ainsi qu'aux entreprises espagnoles en France qui mènent le développement d'une mobilité durable, sûre, inclusive et connectée.

IFEMA MADRID accueillera les leaders du développement de politiques et d'initiatives commerciales liées à la mobilité durable à l'occasion du Global Mobility Call (GMC) du 14 au 16 juin 2022; cela sera le rendez-vous mondial du secteur dans le contexte de la relance économique et sociale post-pandémique.

GMC s'inscrit dans la dynamique créée par NextGenerationEU, le plus grand plan de relance jamais vu en Europe, ainsi que le Pacte Vert, visant à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2050.

L'ambassadeur d'Espagne, Victorio Redondo Baldrich, a souligné « l'importance de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la mobilité, comme l'illustre le nouveau Global Mobility Call, pour mener la reprise européenne d'une économie verte qui générera un développement significatif de projets, en promouvant la modernisation et numérisation de la mobilité, avec un impact sur l'économie en créant ressources et emplois ».

Le président du comité exécutif de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, a souligné que « ce projet montre le ferme engagement de IFEMA, du Ministère espagnol des Transports, Mobilité et Agenda Urbain, principal promoteur de l'événement, des gouvernements de la région et de la Ville de Madrid et la Chambre de Commerce et d'Industrie, pour stimuler la coopération en faveur d'une reprise verte, en promouvant une mobilité durable, numérique et inclusive. Nous évoluons dans un contexte de reprise imminente après la crise provoquée par la pandémie, avec d'innombrables opportunités qui s'ouvrent aux entreprises dans le domaine de la mobilité, avec le soutien des aides européennes à la transition écologique ».

GMC sera un événement incontournable pour les leaders européens de la mobilité durable et leurs partenaires mondiaux, moteurs de la relance verte sur le continent en recherche d'alliances afin d'exporter leur vision, innovations et savoir-faire. Il promouvra les partenariats public/privé et les synergies ayant le plus grand impact social et environnemental. Les initiatives qui transforment la mobilité par l'innovation, la décarbonation et l'inclusion y seront présentées.

