Proximie s'associe à Jhpiego dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à améliorer les soins chirurgicaux obstétricaux





- Le projet de chirurgie obstétrique sûre (Obstetric Safe Surgery ou OSS) au Kenya est financé par Johnson & Johnson et a jusqu'à présent été mis en oeuvre par Jhpiego en tant qu'organisation principale, en collaboration avec les ministères de la Santé local et national, ainsi que des associations professionnelles.

- Pour soutenir la mise en oeuvre des prochaines étapes, Proximie et Ariadne Labs ont formé un partenariat unique avec Jhpiego afin d'intégrer les meilleures pratiques de Jhpiego en matière de chirurgie obstétricale sûre à la plateforme technologique de pointe de Proximie pour tirer parti des outils de réalité augmentée multi-sensoriels.

- Le projet OSS, en étroite collaboration avec les dirigeants du ministère de la Santé du Kenya, vise à relever certains des principaux défis des systèmes de santé dans le domaine de la santé maternelle, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la qualité des césariennes.

- À l'échelle mondiale, environ 810 femmes meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. En outre, environ 6700 nouveau-nés meurent chaque jour, ce qui représente 47 % de tous les décès de moins de 5 ans. En outre, environ 2 millions de bébés sont morts-nés chaque année, dont plus de 40 % pendant le travail.

- Cinq milliards de personnes, soit près des trois quarts de la population mondiale, n'ont pas accès aux traitements chirurgicaux qui sauvent des vies ou préviennent les incapacités, et ce fardeau est supporté de manière disproportionnée par les personnes vivant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI).

- Le logiciel de Proximie aidera à former et à encadrer virtuellement les équipes chirurgicales pour aider à sauver la vie des mères et des nouveau-nés.

- Le projet est actuellement mis en oeuvre dans le comté de Makueni.

LONDRES, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Proximie s'est associé à Jhpiego, une filiale de l'Université Johns Hopkins, dans le cadre d'un projet de chirurgie sûre au Kenya afin de mettre en place son logiciel unique qui permet aux médecins du monde entier de « nettoyer » et d'encadrer leurs collègues en temps réel.

Proximie a offert sa technologie à Jhpiego, une organisation mondiale de santé à but non lucratif travaillant dans plus de 40 pays, afin d'améliorer les soins obstétricaux chirurgicaux pour les femmes en élargissant et en améliorant l'apprentissage et le mentorat dans le cadre du projet Obstetric Safe Surgery de Jhpiego actuellement en cours dans cinq hôpitaux du comté de Makueni. L'objectif de ce projet de 22 mois est de soutenir l'engagement du gouvernement du Kenya à réduire les décès maternels et néonatals et les blessures liées à l'obstétrique en améliorant la qualité des césariennes. Au Kenya, soixante-et-onze pour cent des décès maternels en établissement sont associés à des césariennes, et 9 décès maternels sur 10 sont liés à un manque de soins standardisés de qualité.

Financé par Johnson & Johnson, le projet dirigé par Jhpiego s'appuie sur une approche des systèmes de santé, tirant parti de l'expertise locale pour établir des réseaux de soins afin de fournir des soins obstétricaux chirurgicaux sûrs et opportuns. La plateforme Proximie offre la perspective d'un apprentissage amélioré et étendu par les équipes de chirurgie obstétrique.

Ariadne Labs, un centre conjoint pour l'innovation des systèmes de santé du Brigham and Women's Hospital et de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, soutient la conception et l'évaluation du projet OSS amélioré.

Dr Doris Mbithi, surintendante médicale du Mother and Child Hospital dans le comté de Makueni et partenaire du projet OSS, a déclaré que l'alliance Jhpiego-Proximie aidera les chirurgiens à perfectionner leurs compétences et à résoudre les problèmes qui surviennent.

« Parfois, des choses se passent dans la salle (d'opération) et tous les membres de l'équipe ne se souviennent pas du processus », a-t-elle déclaré. « Avec les enregistrements, nous pouvons identifier les lacunes et les corriger. Je suis également heureuse de pouvoir apporter mon soutien à distance, soit dans mon hôpital, soit en aidant à garder une référence potentielle à l'hôpital du sous-comté grâce à la consultation à distance. »

Dr John Varallo, directeur mondial de la chirurgie sûre chez Jhpiego, a déclaré que le partenariat peut accroître l'impact réalisé jusqu'à présent : « En offrant une consultation chirurgicale à distance en temps réel, ce projet a le réel potentiel de changer la donne en améliorant la sécurité et la qualité des soins chirurgicaux au Kenya et dans d'autres pays où Jhpiego travaille. En collaborant avec des leaders d'opinion innovants chez Proximie et Ariadne Labs, et en continuant à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Kenya et les équipes chirurgicales sur le terrain, nos véritables champions du projet Obstetric Safe Surgery, nous avons l'occasion d'amplifier les progrès réalisés à ce jour en matière de sécurité et de qualité chirurgicales. »

Dr Nadine Hachach-Haram, PDG de Proximie, a déclaré qu'elle a fondé Proximie « sur la philosophie selon laquelle le partage des connaissances conduit à un apprentissage accéléré et à de meilleurs soins aux patients », et le projet Obstetric Safe Surgery incarne cela.

« Notre travail avec les équipes chirurgicales locales sur le terrain au Kenya, et avec Jhpiego et Ariadne Labs, va aider à démocratiser l'accès à d'importantes techniques chirurgicales et connaissances relatives à la césarienne qui seraient autrement cloisonnées en raison de la géographie ou du temps », a déclaré Nadine Hachach-Haram. « Proximie sera exploité avant, pendant et après l'opération afin de s'assurer que les femmes et leurs bébés ont accès à des soins de haute qualité, à un moment critique. J'ai toujours pensé que la collaboration est la pierre angulaire d'un changement significatif dans le domaine des soins de santé et le projet Obstetric Safe Surgery contribuera non seulement à réduire la mortalité maternelle et néonatale, mais aussi, espérons-le, à fournir un plan directeur à suivre pour les autres. »

Leader dans l'innovation et la mise en oeuvre des soins de santé, Ariadne Labs possède de l'expérience dans la conception et le renforcement des capacités et de l'expertise nationales pour mettre en oeuvre des innovations numériques qui seront utilisées pour éclairer les discussions cruciales sur la santé numérique durable dans l'ensemble du Kenya, et au-delà.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Proximie et Jhpiego pour tirer parti de notre expérience en santé publique, en soins cliniques de première ligne et en conception centrée sur l'humain afin d'améliorer la qualité des soins chirurgicaux que les femmes et leurs nouveau-nés reçoivent ainsi que l'expérience des cliniciens », a déclaré Katherine Semrau, Ph.D., MPH, chercheuse principale et directrice du programme BetterBirth d'Ariadne Labs. « Notre objectif chez Ariadne Labs est de réduire la souffrance et de sauver des vies partout dans le monde, que ce soit à Boston, à Nairobi ou à Lucknow, en développant des solutions évolutives au niveau des systèmes. Nous sommes impatients de soutenir les mesures et l'évaluation de ce travail, afin d'améliorer les interventions et leur mise en oeuvre. »

