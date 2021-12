La ministre Bibeau annonce l'initiative Agri-communication pour rapprocher les productrices et producteurs agricoles et la population Canadienne





OTTAWA, ON, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a lancé l'initiative Agri-communication, qui permettra de tisser des liens plus serrés entre la population canadienne et les producteurs agricoles du Canada et qui appuiera le rôle vital de ces derniers dans notre système alimentaire.

L'initiative Agri-communication favorise l'atteinte de la vision établie dans la Politique alimentaire pour le Canada, soit que toutes les personnes vivant au Canada aient un accès suffisant à des aliments salubres, nutritifs et culturellement diversifiés. Le système alimentaire du Canada est résilient et novateur, protège notre environnement et soutient notre économie. La Politique alimentaire appuie des initiatives liées, notamment, à la fraude alimentaire, à l'étiquetage des aliments ou à la perte et au gaspillage alimentaire.

L'initiative Agri-communication compte deux volets. Le premier volet vise à aider la population canadienne à mieux comprendre comment la nourriture qu'elle consomme est produite. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) fournira jusqu'à 8 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets qui favorisent la sensibilisation des consommateurs à l'égard des forces du secteur agricole canadien. Ces projets renforceront aussi la confiance des Canadiens dans la durabilité, les soins aux animaux et les efforts pour réduire le gaspillage alimentaire.

Les bénéficiaires admissibles sont notamment les organismes sans but lucratif et les Nations et communautés autochtones. Le programme appuiera aussi les foires et expositions agricoles qui comprennent un mandat général de mise en valeur de l'agriculture.

Au printemps 2022, aussi dans le cadre du premier volet, AAC mettra aussi en oeuvre des activités de communication et de sensibilisation qui souligneront les efforts déployés par le secteur pour adopter des pratiques durables et respectueuses de l'environnement et des technologies propres. Entre temps, on procède à l'actualisation de la plateforme de la marque Canada pour veiller à ce que les entreprises alimentaires et leur partenaires aient accès aux nouveaux éléments graphiques et outils optimisés pour les plateformes numériques modernes, ce qui leur permettra de rejoindre un plus grand nombre de consommateurs et de renforcer les relations virtuelles avec les acheteurs internationaux.

Cette initiative repose sur des consultations et des études de l'opinion publique, y compris la mobilisation du Conseil canadien de la jeunesse agricole, de même que des organisations sectorielles et provinciales.

Le deuxième volet de l'initiative Agri-communication visera à permettre au secteur de mieux comprendre les préférences et les attentes des consommateurs. Des renseignements supplémentaires sur ces efforts seront communiqués au cours des prochains mois.

Citations

« Les producteurs agricoles et les travailleurs des entreprises alimentaires partout au pays travaillent sans relâche pour fournir des aliments durables, nutritifs et de grande qualité au Canada et à l'étranger. Les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la provenance des denrées agricoles locales et à la manière dont elles sont produites. Cette initiative permettra de rapprocher le secteur agricole et agroalimentaire et la population canadienne, ce qui favorisera l'appréciation et la fierté pour les producteurs agricoles et les entreprises alimentaires. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La sensibilisation à l'agriculture, la durabilité et la lutte contre les changements climatiques sont des priorités du Conseil canadien de la jeunesse agricole depuis sa création. En tant que producteurs agricoles et membres du secteur agroalimentaire, nous devons être en mesure d'établir des relations significatives avec la population canadienne. En effet, jamais la coupure entre la société et le secteur agricole n'a été aussi marquée. Notre avenir et celui de l'agriculture dépendent d'un lien solide et dynamique entre les gens et les aliments. J'attends avec intérêt de voir l'initiative Agri-communication améliorer la confiance entre les producteurs agricoles et les consommateurs. »

- Jerry Bos, coprésident du Conseil canadien de la jeunesse agricole

Les faits en bref

Les demandes seront acceptées de façon continue jusqu'au 30 septembre 2023 ou jusqu'à ce qu'une annonce contraire soit faite dans le cadre du programme ou que tous les fonds aient été affectés. Ce programme prend fin le 31 mars 2024.





Les demandeurs qui peuvent mener à bien leurs activités avant le 31 mars 2022 devraient communiquer immédiatement avec les responsables du programme pour discuter de leur demande.





Les projets seront financés selon un ratio de partage des coûts; en général, AAC assume 70 % des coûts et le bénéficiaire, 30 % des coûts.





Les personnes intéressées peuvent présenter une demande en ligne par le biais du site Web d'AAC à l'aide du Guide du demandeur et des documents connexes sur les critères d'admissibilité, l'aide et le financement disponibles et le processus de présentation des demandes.





Annoncée en 2019, la toute première Politique alimentaire pour le Canada est une feuille de route pour bâtir un système alimentaire sain et durable au Canada - un système qui repose sur le programme ambitieux du gouvernement, qui vise à soutenir la croissance des entreprises agroalimentaires et des agriculteurs canadiens, ainsi que sur les principales initiatives fédérales comme la Stratégie en matière de saine alimentation, le Guide alimentaire canadien et la Stratégie de réduction de la pauvreté.





Le Conseil canadien de la jeunesse agricole (CCJA) est un groupe de jeunes Canadiens qui fournissent des conseils, favorisent un dialogue permanent sur les défis et les possibilités liés à l'alimentation, partagent des renseignements et des pratiques exemplaires et proposent des recommandations concernant les forces et les faiblesses des politiques et des programmes touchant le secteur agricole et agroalimentaire.

Liens connexes

Programme Agri-communication

Politique alimentaire pour le Canada

Conseil canadien de la jeunesse agricole

Marque Canada

Document d'information

L'initiative Agri-communication rapproche les productrices et producteurs agricoles et la population canadienne

Les demandes sont maintenant acceptées pour un nouveau programme relevant de l'initiative Agri-communication, qui fait partie des efforts du gouvernement du Canada visant à tisser des liens plus serrés entre les Canadiens et les producteurs agricoles qui travaillent sans relâche pour produire nos aliments.

Priorités du programme



Le programme soutiendra les activités qui accroissent la reconnaissance et la fierté à l'égard des contributions des producteurs agricoles et des entreprises alimentaires. Le programme financera des projets qui sensibilisent des consommateurs à l'égard des forces du secteur agricole canadien. Ces projets renforceront aussi la confiance des Canadiens dans la durabilité, les soins aux animaux et les efforts pour réduire le gaspillage alimentaire.

Le programme accordera la priorité aux projets qui mettent l'accent sur ce qui suit :

Sensibilisation des consommateurs - accroître la valorisation par les consommateurs canadiens des efforts de l'industrie en matière de pratiques agricoles

des séminaires destinés à informer les consommateurs canadiens sur les caractéristiques particulières de l'agriculture et du secteur agroalimentaire canadiens;



la diffusion d'information par l'intermédiaire de stratégies de communication (p. ex. médias sociaux, plateformes numériques, influenceurs, sites Web, vidéos);



l'amélioration des connaissances des consommateurs sur les pratiques agricoles par l'intermédiaire d'activités, de conférences, d'ateliers, de sites Web et d'actions de proximité afin de diffuser les meilleures pratiques de l'industrie agricole et de sensibilisation à l'agriculture.





Sensibilisation du secteur - au sein de l'industrie agricole

Élaborer du matériel éducatif, une formation technique, des outils et des ressources pour renforcer la diffusion de l'information et adopter les meilleures pratiques afin de mieux connaître les préoccupations, les préférences et les souhaits des consommateurs;



Faciliter la sensibilisation et le transfert de connaissances tirées d'initiatives nouvelles et en cours au sein de la communauté agricole par l'intermédiaire de bulletins d'information, d'outils numériques, de publications et de brochures;



Communiquer les réussites et reconnaître les chefs de file de l'industrie.





Durabilité environnementale - accroître la sensibilisation aux meilleures pratiques agricoles, aux initiatives de durabilité et aux avancées technologiques

Accroître la compréhension et la sensibilisation des consommateurs aux pratiques de durabilité;



Accroître les connaissances du secteur quant aux meilleures pratiques liées à la durabilité environnementale;



Mettre au point des outils de communication numériques pour exploiter les stratégies et les données du secteur afin d'améliorer la compréhension du public, d'orienter les connaissances et le comportement des consommateurs et de mettre en évidence les solutions fondées sur l'agriculture pour lutter contre les changements climatiques.

Un financement allant jusqu'à 8 millions de dollars est disponible pour soutenir les projets des demandeurs admissibles.

Les projets seront financés selon le ratio de partage des coûts suivant : 70 % par AAC et 30 % par les bénéficiaires. Un partage des coûts plus favorable peut être appliqué pour les groupes sous-représentés du secteur agricole comme suit : 85 % par AAC et 15 % par les bénéficiaires.

Admissibilité

Les demandeurs admissibles comprennent des organismes sans but lucratif comme :

? des associations

? des groupes autochtones

Le programme pourrait également appuyer des activités entreprises par des foires et expositions agricoles nationales qui ont des activités génériques de sensibilisation à l'agriculture contribuant à renforcer la confiance du public dans l'origine des aliments qu'ils consomment et la façon dont ils sont produits.

Les organisations régionales ou locales pourraient être prises en considération si elles peuvent démontrer leur capacité à réaliser un projet d'envergure nationale qui touche l'ensemble du secteur. Le soutien d'organisations nationales pourrait être requis le cas échéant. Les projets régionaux pourraient également être pris en considération s'il n'existe pas d'organisation nationale.

Les demandeurs non admissibles au financement offert dans le cadre de ce programme comprennent :

les associations de producteurs

les établissements universitaires

les organisations à but lucratif

les particuliers

Processus de demande

Un formulaire de demande est disponible sur le site Web d'AAC. Les formulaires remplis peuvent être soumis en ligne pour l'examen du financement. Des documents supplémentaires sont également disponibles sur le site Web pour faciliter le processus de demande.

Un accusé de réception des demandes sera envoyé dans un délai d'un jour ouvrable et les demandeurs seront contactés si le dossier est incomplet.

Les demandes seront acceptées à partir du 9 décembre 2021 jusqu'au 30 septembre 2023 (ou une autre date annoncée par le programme), ou jusqu'à ce que les fonds soient entièrement engagés. Ce programme prendra fin le 31 mars 2024.

Les demandeurs qui peuvent terminer leurs activités avant le 31 mars 2022 sont encouragés à contacter immédiatement les responsables du programme pour discuter de leur demande.

