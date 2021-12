Visa lance des services consultatifs en cryptomonnaie pour aider ses partenaires dans la nouvelle ère du déplacement des espèces





Visa (NYSE : V), le leader mondial des paiements numériques, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Global Crypto Advisory Practice de Visa, une offre intégrée à Visa Consulting & Analytics (VCA) et conçue pour aider les clients et les partenaires à optimiser leur propre parcours de cryptomonnaie. Cette initiative intervient à un moment où les monnaies numériques s'imposent de plus en plus dans la conscience populaire. D'après une recherche publiée aujourd'hui par Visa, le niveau de sensibilisation aux cryptomonnaies parmi les décisionnaires financiers sondés est pratiquement universel, atteignant 94 % à l'échelle mondiale.1

Pour les institutions financières désireuses d'attirer ou de fidéliser les clients avec une offre de cryptomonnaie, les détaillants qui envisagent d'explorer les JNF, ou les banques centrales qui examinent les devises numériques, la compréhension de l'écosystème des cryptomonnaies est une première étape vitale. Grâce à leur travail avec plus de 60 plateformes de cryptomonnaie, le réseau mondial de consultants et d'experts en produits, de Visa ont toutes les compétences requises pour aider les institutions financières à évaluer l'opportunité des cryptomonnaies, développer des stratégies concrètes, et piloter de nouvelles innovations et expériences utilisateurs, telles que les programmes de récompenses en cryptomonnaie et les portefeuilles grand public, intégrés aux devises numériques des banques centrales.

« Nous avons constaté l'an dernier un changement significatif dans l'état d'esprit de nos clients, allant du désir d'explorer et d'expérimenter avec la cryptomonnaie, au développement réel d'une stratégie et d'une feuille de route de produits », a déclaré Carl Rutstein, directeur mondial, Visa Consulting & Analytics. Aujourd'hui, Visa établit des liens avec des clients et des partenaires dans toutes les régions, notamment aux États-Unis, où l'équipe de Visa travaille avec UMB Financial Corporation.

« Nous sommes venus chez Visa pour en savoir plus sur la monnaie numérique et les cas d'utilisation les plus pertinents pour divers secteurs d'activité, de manière à orienter les services fournis à notre clientèle des années à venir », a ajouté Uma Wilson, vice-présidente exécutive, directrice de l'information et des produits, chez UMB Bank. « VCA nous a permis de commencer à explorer une feuille de route de stratégie, de la sélection des produits et des partenaires à des considérations pluridisciplinaires telles que la technologie, la finance, le risque et la conformité. »

UNE ÉTUDE DE VISA EXPLORE LES ATTITUDES DES CONSOMMATEURS ET L'ADOPTION DES CRYPTOMONNAIES

L'intérêt des clients à développer des solutions de cryptomonnaie se précise alors qu'une nouvelle recherche menée par Visa révèle des niveaux de sensibilisation et d'adoption, significatifs parmi les consommateurs à l'échelle mondiale. Dans une nouvelle étude mondiale, « The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage » (Le phénomène de la cryptomonnaie : attitudes et utilisation des consommateurs), Visa a constaté que près d'un tiers des personnes interrogées avaient utilisé directement la cryptomonnaie, soit en tant que véhicule d'investissement, soit comme moyen d'échange. Et, à l'échelle mondiale, près de 40 % des propriétaires de cryptomonnaie, sondés signalent qu'ils seraient susceptibles ou très susceptibles d'abandonner leur banque primaire pour une banque offrant des produits de cryptomonnaie, au cours des 12 prochains mois.

« La cryptomonnaie représente un virage technologique pour les déplacements de fonds et la propriété numérique », a commenté Terry Angelos, SVP et directeur mondial de la Fintech, chez Visa. « Les consommateurs ayant une nouvelle approche envers l'investissement, leurs habitudes bancaires et leur vision de l'avenir de la monnaie, chaque institution financière aura besoin d'une stratégie crypto. »

Cette étude menée par Visa auprès de plus de 6000 décideurs financiers sur huit marchés (Argentine, Australie, Brésil, Allemagne, Hong Kong, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis) fournit les éclairages suivants :

Les gros titres sur la cryptomonnaie exercent un impact. La sensibilisation à la cryptomonnaie est pratiquement universelle, avec un taux de 94 % à l'échelle mondiale, parmi les participants au sondage disposant d'un pouvoir discrétionnaire sur les finances de leur ménage.

Un segment significatif utilise ou investit dans la cryptomonnaie : près d'un adulte sur trois, sensibilisé à la cryptomonnaie en possède ou en utilise déjà ; et la majorité de ce groupe (62 %) déclarent que leur utilisation a augmenté l'an dernier.

Cet engagement est plus marqué sur les marchés émergents. 37 % des consommateurs sensibilisés aux cryptomonnaies et participant au sondage, sur les marchés émergents utilisent ou possèdent de la cryptomonnaie, contre 29 % sur les marchés développés.

Leurs principales motivations sont la constitution d'un patrimoine et la conviction que la cryptomonnaie est l'avenir des services financiers.

Les cartes liées à la cryptomonnaie et les récompenses en cryptomonnaie sont attrayantes. Parmi les propriétaires de cryptomonnaie actuels, 81 % expriment leur intérêt pour les cartes liées à la cryptomonnaie, permettant de convertir et dépenser de la cryptomonnaie pour réaliser ses achats chez les détaillants, tout comme on utilise une carte de débit ou de crédit. 84 % s'intéressent aux récompenses en cryptomonnaie, qui permettent de gagner de la cryptomonnaie en récompense des dépenses effectuées par carte.

Les consommateurs sont prêts à changer de banque pour se lancer à la recherche de produits en cryptomonnaie. À l'échelle mondiale, près de 18 % des participants à l'étude déclarent qu'ils seraient susceptibles ou très susceptibles de renoncer à leur banque primaire au profit d'une institution offrant des produits en cryptomonnaie, au cours des 12 prochains mois. Ceci est particulièrement vrai pour les marchés émergents, où ils constituent 24 %. Parmi les consommateurs qui possèdent déjà de la cryptomonnaie, près de 40 % sont prêts à faire la transition.

Pour télécharger « The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage » et en savoir plus, cliquer ici.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation indéfectible de la société sur l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous et partout sur n'importe quel type d'appareil. À l'heure où le monde est en train de passer de l'analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l'avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

À propos de Visa Consulting & Analytics

Visa Consulting & Analytics (VCA) est la branche consultative en matière de paiements, de Visa. Le groupe est constitué d'une équipe mondiale en contact avec les clients, qui compte plus de 700 consultants en paiements, experts en mégadonnées, et économistes, répartis dans plus de 75 villes. La combinaison de nos compétences étendues en matière de paiements, de l'étendue de nos données et de notre intelligence économique nous permet d'identifier les diverses informations, recommandations et solutions exploitables, qui conduisent à des décisions commerciales optimales et des résultats mesurables pour les clients.

VCA offre tous les atouts pour accompagner les clients dans la formulation de leur stratégie de monnaies numériques, leur évaluation des capacités, leur analyse de rentabilité et leur approche de mise sur le marché, y compris les considérations de construction-partenariat-achat. Des experts en la matière peuvent également apporter leur aide dans des domaines tels que le développement de produits, l'innovation et la conception, ainsi que la stratégie et l'exécution marketing.

1 Méthodologie du sondage

Cette étude a été menée en partenariat avec LRW, une société Material, et inclus au total 9 groupes de discussion et 10 entretiens approfondis, aux États-Unis, en Allemagne et en Argentine, entre le 14 et 26 juillet 2021, et recueilli 6 430 réponses à un sondage en ligne, en Argentine, en Australie, au Brésil, en Allemagne, à Hong Kong, en Afrique du Sud, aux États-Unis, et au Royaume-Uni, entre le 25 août et le 13 septembre 2021.

La recherche reflète les points de vue et les opinions des populations en ligne sur ces marchés, et est démographiquement représentative selon l'âge, le sexe, le revenu du ménage, la région et l'ethnicité, considérés. Pour pouvoir participer au sondage, les répondants devaient :

Être âgés d'au moins 18 ans

Avoir un revenu de ménage, d'au moins 35 000 USD (ou équivalent du marché), pour les participants âgés de 25 ans ou plus

Avoir une responsabilité partagée ou conjointe dans la prise de décisions financières de leur foyer

Parmi ce groupe, les participants ont été soumis à un examen plus approfondi concernant leur perception des cryptomonnaies : ceux qui ont indiqué connaître les cryptomonnaies ont été invités à participer au sondage complet sur les attitudes et l'utilisation des cryptomonnaies. Les taux de sélection ont été saisis pour dimensionner ce groupe parmi tous les adultes en ligne.

Les statistiques se référant aux « propriétaires de cryptomonnaie » représentent un chiffre combiné pour les répondants au sondage, qui s'identifient soit comme des « propriétaires actifs », définis comme les répondants ayant utilisé au moins une fois de la cryptomonnaie pour envoyer ou recevoir des fonds, effectuer des achats, ou accepter un paiement ; soit comme des « propriétaires passifs », définis comme les répondants ayant acheté de la cryptomonnaie en tant qu'investissement, mais qui ne l'ont pas utilisée pour effectuer des transferts ou des transactions.

Pour en savoir plus sur la méthodologie complète du sondage, veuillez consulter le rapport, disponible ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

