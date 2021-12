AVIS AUX MÉDIAS - 2X4 qui ne profitent qu'à l'industrie : cri du coeur des producteurs forestiers du Sud du Québec, de la Côte du Sud et de la région de Québec





LONGUEUIL, QC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentant(e)s des médias sont priés de prendre note qu'une conférence de presse aura lieu ce vendredi 10 décembre 2021 à 10h00, au 4230, rue Bertrand-Fabi à Sherbrooke.

À cette occasion, le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (SPBCS), le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) et l'Union des producteurs agricoles (UPA) uniront leur voix afin de plaider en faveur d'une répartition plus juste et équitable des revenus dans la mise en marché du bois rond vendu aux scieries.

En mai dernier, alors que le cours du bois d'oeuvre battait des records, les producteurs du Sud du Québec recevaient à peine plus d'un dollar pour une bille de bois de 8 pieds vendu aux scieries, alors que ces dernières pouvaient vendre aux consommateurs un 2x4 issu de cette même bille à plus de 8 $.

M. André Roy, président du SPFSQ, M. Pierre Lemieux, vice-président du SPBCS, M. Pierre-Maurice Gagnon, président de la FPFQ et M. Martin Caron, président de l'UPA, défendront publiquement les demandes légitimes des producteurs forestiers, tout en dénonçant le traitement qui leur est réservé par les tenants du statu quo depuis plusieurs années.

Veuillez noter qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, les places disponibles seront limitées. Merci de confirmer rapidement votre présence, par courriel, à l'adresse suivante : mperreault@mapestrategie.ca.

Également, veuillez prendre note que les mesures sanitaires seront en vigueur : port du masque à l'intérieur, désinfection fréquentes des mains, distanciation sociale dans la mesure du possible et entrevues individuelles et prises d'images à l'extérieur.

Merci de vous abstenir de participer à cet événement si vous présentez des symptômes se rapportant à la COVID-19, tels que la fièvre, l'apparition ou l'aggravation d'une toux, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût, ou encore si vous avez reçu une consigne d'isolement de votre direction de la Santé publique régionale.

La conférence de presse sera diffusée en temps réel sur la page Facebook de la Fédération des producteurs forestiers du Québec (https://www.facebook.com/federationdesproducteursforestiers).

Quoi : Cri du coeur des producteurs forestiers

Quand : Le vendredi 10 décembre, à 10h00

Où : Complexe Steve-Elkas - 4230, rue Bertrand-Fabi, Sherbrooke (Québec) J1N1X6 (entrée à l'arrière)



