Sanofi Canada appuie l'Allée des célébrités canadiennes dans son intronisation de Frederick Banting, Charles Best, James Collip et John Macleod à l'occasion du 100e anniversaire de leur découverte de l'insuline





LAVAL, QC, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Pour marquer le centenaire de la découverte de l'insuline aux Laboratoires Connaught, le prédécesseur de Sanofi Canada, les chercheurs responsables de la découverte de ce médicament pour le diabète, c'est-à-dire Frederick Banting, Charles Best, James Collip et John Macleod, seront intronisés à l'Allée des célébrités canadiennes pour leurs contributions à la science, technologie et innovation au Canada. Avant 1921, il était exceptionnel de voir des personnes atteintes de diabète de type 1 avec une espérance de vie supérieure à un ou deux ans.i

En l'honneur de cette incroyable découverte et de cet anniversaire historique, une partie de la commandite que Sanofi Canada accorde à l'intronisation à l'Allée des célébrités canadiennes de cette année est consacrée à un don de charité à la mémoire de Banting, Best, Collip et Macleod.

«?L'héritage de Banting, Best, Collip et Macleod et le patrimoine canadien de Sanofi en tant que pionnier de la transformation du traitement du diabète continuent à inspirer Sanofi jusqu'à ce jour?», a déclaré Sabina Steinkellner, directrice générale de la Médecine générale, Sanofi Canada. «?En cette année charnière, nous embrassons la science d'hier ainsi que le progrès et l'innovation de demain dans le but de simplifier le parcours de soins des Canadiens qui vivent avec le diabète.?»

Sanofi Canada croit fermement qu'il est nécessaire d'encourager les enfants et les jeunes à développer des habiletés et des compétences par le biais des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématique). En travaillant avec les chefs de file de l'industrie à offrir des programmes inclusifs qui embrassent la diversité et éliminent les obstacles à l'apprentissage des STIM, l'entreprise aide les étudiants et les professionnels à devenir des chefs de file scientifiques et industriels. Nous sommes fiers de la subvention Sanofi Biogenius Canada qui est décernée chaque année dans le but d'inciter les étudiants à s'intéresser à la science en aidant les écoles secondaires publiques à moderniser leur équipement de laboratoire grâce à l'octroi de quatre subventions de 50?000 $ chacune.

«?La découverte révolutionnaire de l'insuline par Banting, Best, Collip et Macleod en 1921 a permis de sauver et d'améliorer la vie de millions de personnes atteintes de diabète au Canada et dans le monde entier?», explique Ian Gardner, PDG et cofondateur de Diabetes Care Community. «?Nous sommes ravis que leur contribution à la science et l'impact de leur découverte sur la vie des personnes atteintes de diabète soient reconnus par l'Allée des célébrités canadiennes, à l'occasion de cette incroyable étape que marque le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline.?»

Chacun apportant des compétences et des idées uniques à la table, Banting, Best, Collip et Macleod ont réalisé l'une des plus grandes découvertes médicales du vingtième siècle grâce à la collaboration, une découverte qui leur a d'ailleurs valu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1923. Depuis, on estime que l'insuline a sauvé 300 millions de vies... et ce nombre augmente chaque jour?!ii

«?La passion et la détermination dont ont fait preuve Banting, Best, Collip et Macleod il y a 100 ans nous rappellent à quel point le Canada est extraordinaire en matière d'innovation et comment il continue d'être un chef de file mondial en la matière?», explique Jeffrey Latimer, directeur général de l'Allée des célébrités canadiennes. «?Nous sommes fiers d'accueillir ces chercheurs remarquables à l'Allée des célébrités canadiennes, aux côtés d'autres grands Canadiens afin d'honorer leur contribution profonde à l'humanité.?»

L'Allée des célébrités canadiennes et CTV rendront hommage aux personnes intronisées et honorées au cours d'une toute nouvelle émission intitulée «?CELEBRATING GREATNESS : CANADA'S WALK OF FAME 2021?», qui sera diffusée le vendredi 17 décembre à 20 h (HNE) sur CTV.

À propos de Sanofi Canada

Sanofi a pour but d'aider les personnes à surmonter leurs problèmes de santé. Sanofi est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale centrée sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies au moyen de vaccins et nous fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur et soulager la souffrance. Nous soutenons autant les quelques personnes qui sont atteintes d'une maladie rare que les millions qui souffrent d'une maladie chronique à long terme.

Le monde du diabète est en évolution constante et notre méthode de travail est plus entrepreneuriale que dans les années passées. Cependant, ce qui ne change pas, c'est l'engagement de Sanofi Canada envers les Canadiens qui vivent avec le diabète et envers leurs fournisseurs de soins de santé.

L'Allée des célébrités canadiennes

L'Allée des célébrités canadiennes est une organisation nationale à but non lucratif qui inspire tous les Canadiens en braquant ses projecteurs sur les personnes performantes extraordinaires et leurs parcours. L'Allée des célébrités canadiennes reconnaît l'impact important des réalisations canadiennes et offre une plateforme nationale bien en vue pour célébrer les réalisations dans les domaines des arts et du divertissement, des sports et de l'athlétisme, de l'entrepreneuriat et de la philanthropie, de l'engagement humanitaire, ainsi que de la science, de la technologie et de l'innovation. Parmi ses programmes actuels, mentionnons le programme des musiciens émergents RBC, le programme des héros communautaires (présenté par Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) et la Banque Scotia, le programme Canada's Walk of Fame Hometown Stars, présenté par Cineplex, l'émission télévisée nationale désignée par le CRTC comme un programme d'intérêt national. À ce jour, plus de 190 personnes ont été intronisées à l'Allée des célébrités canadiennes et certaines d'entre elles disposent même d'un lieu d'hommage permanent dans les rues du district du divertissement de Toronto. Pour consulter la liste complète des personnes intronisées à l'Allée des célébrités canadiennes, visiter le site Web suivant : www.canadaswalkoffame.com

L'Allée des célébrités canadiennes a été fondée en 1998 par Bill Ballard, Dusty Cohl et Peter Soumalias, avec Dianne Schwalm et en partenariat avec Gary Slaight.

L'Allée des célébrités canadiennes est un organisme de bienfaisance enregistré. Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 889896924RR0001.

