Invitation aux médias : Inauguration de la Maison Normand-Léveillé à Drummondville





QUÉBEC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse à l'occasion de l'inauguration de la Maison Normand-Léveillé à Drummondville. L'activité se déroulera le 13 décembre en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, du leader parlementaire adjoint du gouvernement et député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, de la mairesse de Drummondville, Mme Stéphanie Lacoste, de la présidente de la Maison Normand-Léveillé, Mme Jocelyne Bérubé, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse communications@shq.gouv.qc.ca avant le 13 décembre à 9 h 30.

DATE : lundi 13 décembre 2021 HEURE : 10 h 30 ENDROIT : Drummondville L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription

Les personnes qui assistent à cette conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes associés à la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le passeport vaccinal et le port du couvre-visage sont obligatoires.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 13:00 et diffusé par :