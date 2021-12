Avis aux médias - Le ministre Champagne soulignera le premier anniversaire du lancement du Défi 50-30





OTTAWA, ON, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Pour souligner le premier anniversaire du Défi 50-30, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, participera à une rencontre virtuelle avec des représentants d'organisations qui ont accepté de relever le Défi. Le ministre en profitera pour faire une annonce importante. Il parlera aussi des progrès accomplis jusqu'à maintenant dans le cadre de cette initiative, et notamment des projets qui sont menés en collaboration pour créer des outils et des ressources visant à soutenir les organisations participantes.

Un point de presse par téléconférence suivra l'annonce.

Date : Le vendredi 10 décembre 2021

Heure : 8 h 45 (heure de l'Est)

Lieu : Événement virtuel. Il y aura une diffusion en direct de l'événement sur la page Facebook d'Innovation canadienne.

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias sont invités à communiquer avec Relations avec les médias d'ISDE (media@ised-isde.gc.ca) pour obtenir l'information nécessaire pour participer à la téléconférence.

