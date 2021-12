L'initiative Femmes de la Banque Scotia célèbre son troisième anniversaire avec des plans d'expansion internationale





TORONTO, le 9 déc. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia célèbre aujourd'hui le troisième anniversaire du L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMC et projette d'étendre ses activités à l'échelle internationale au cours de la prochaine année. Le programme, dont la portée est actuellement canadienne, amorcera une expansion dans les Antilles et en Amérique latine en 2022.

Pour souligner ses trois ans d'existence, L'initiative Femmes de la Banque Scotia a organisé une discussion avec la créatrice de mode Rebecca Minkoff. L'entrepreneure, auteure et animatrice de balado a discuté avec la Banque Scotia de son parcours entrepreneurial, ainsi que de l'importance de prendre des risques et d'apprendre de ses échecs.

Lancée en décembre 2018, L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme complet ayant pour objectif d'améliorer les perspectives économiques et professionnelles des clientes de la Banque Scotia qui s'identifient comme des femmes ou des personnes non binaires en leur offrant un accès à du capital et des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant de la formation spécialisée sur mesure, des services-conseils et du mentorat pour donner à chacune les moyens de prospérer à sa manière.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de planifier l'expansion internationale de L'initiative Femmes de la Banque Scotia, a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine et fondatrice de l'initiative. Lorsque nous avons lancé le programme, nous avions pour mission de soutenir les entreprises canadiennes dirigées par des femmes. En trois ans à peine, nous avons développé le programme et élargi sa portée de manière exponentielle, en l'intégrant à plusieurs de nos grands secteurs d'activité afin de soutenir l'avancement des femmes selon différents angles, que leur prospérité passe par la direction de leur entreprise, la progression de leur carrière ou l'accroissement de leur patrimoine. L'an prochain, nous irons plus loin en aidant encore plus de femmes de réussir dans les Antilles et en Amérique latine. »

La Banque a intégré L'initiative Femmes de la Banque Scotia à plusieurs de ses grands secteurs d'activité, au-delà du Réseau canadien :

En 2019, L'initiative Femmes de la Banque Scotia a étendu son offre de services aux clientes des Services bancaires et marchés mondiaux , en proposant des conseils, de la formation et des solutions novatrices, qu'il s'agisse de cours de préparation pour siéger à un conseil d'administration destinés à des femmes occupant un poste de haute direction, d'ateliers de formation généraux et techniques, ou de tables rondes portant sur des enjeux clés en matière d'environnement, de société et de gouvernance.

, en proposant des conseils, de la formation et des solutions novatrices, qu'il s'agisse de cours de préparation pour siéger à un conseil d'administration destinés à des femmes occupant un poste de haute direction, d'ateliers de formation généraux et techniques, ou de tables rondes portant sur des enjeux clés en matière d'environnement, de société et de gouvernance. En 2020, L'initiative Femmes de la Banque Scotia a été étendue à la Gestion de patrimoine mondiale pour donner aux investisseuses l'envie et les moyens de prendre en charge leur avenir financier. L'initiative propose à ces femmes une nouvelle approche globale en matière de conseils financiers et de gestion de patrimoine, sous forme de formation, de conseils et de services de gestion de patrimoine.

Depuis son lancement, l'initiative compte de nombreuses réalisations à son actif, notamment :

Investissement de plus de 3 milliards de dollars dans le financement d'entreprises détenues et dirigées par des femmes au Canada .

d'entreprises détenues et dirigées par des femmes au . Mobilisation de plus de 6 000 femmes entrepreneures partout au pays dans le cadre d'ateliers Un-Mentorship MD et de séances de mentorat visant à renforcer leur sens des affaires, à les aider à se bâtir un réseau et à discuter des défis que doivent relever les chefs d'entreprise.

partout au pays dans le cadre d'ateliers Un-Mentorship et de séances de mentorat visant à renforcer leur sens des affaires, à les aider à se bâtir un réseau et à discuter des défis que doivent relever les chefs d'entreprise. Lancement du Centre du numérique de L'initiative Femmes de la Banque Scotia en collaboration avec Shopify, Google Canada, Pinterest, LinkedIn, Facebook et HubSpot, qui offre de précieuses ressources pour aider les femmes entrepreneures à affronter les périodes d'incertitude économique.

Programme de saine gouvernance suivi par quatre cohortes de femmes occupant un poste de haute direction qui suivent un cheminement vers un poste d'administratrice et d'administratrices qui souhaitent se perfectionner.

de femmes occupant un poste de haute direction qui suivent un cheminement vers un poste d'administratrice et d'administratrices qui souhaitent se perfectionner. Enregistrement de webdiffusions dans le cadre de la série LEAP ( Learn, Engage, and Partner ) des Services bancaires et marchés mondiaux destinées aux femmes leaders et portant sur des sujets tels que des stratégies de change et de couverture, la sortie de la pandémie et le volet « social » du triangle ESG.

destinées aux femmes leaders et portant sur des sujets tels que des stratégies de change et de couverture, la sortie de la pandémie et le volet « social » du triangle ESG. Formation de plus de 500 conseillers, directeurs, Relations d'affaires, gestionnaires de portefeuille et autres employés en contact avec la clientèle sur la façon d'outiller leurs clientes pour qu'elles prennent en main leur avenir financier.

et autres employés en contact avec la clientèle sur la façon d'outiller leurs clientes pour qu'elles prennent en main leur avenir financier. Ateliers sur la gestion de patrimoine portant notamment sur la retraite, la planification successorale et l'aide naturelle offerts à plus de 1000 clientes participantes afin de les aider à traverser de grands événements de la vie.

De plus amples renseignements à propos de l'expansion de l'offre de l'initiative seront publiés sur le www.initiativefemmesbanquescotia.com à compter de janvier 2022.

