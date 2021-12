Contre la violence sous toutes ses formes - La ministre Charest annonce plus de 3 M$ pour deux mesures visant à favoriser la sécurité et l'intégrité dans le sport





QUÉBEC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que depuis le début de son mandat, la ministre Charest fait de la sécurité et de l'intégrité en milieu sportif une grande priorité, elle est fière d'annoncer deux mesures importantes à cet effet.

D'abord, afin de renforcer le climat de confiance et la sécurité de la pratique sportive et récréative au Québec, la ministre annonce une aide financière de 2,25 millions de dollars sur trois ans pour pérenniser le service Je porte plainte et la fonction d'Officier des plaintes indépendantes. La somme prévue permettra au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec d'administrer le mécanisme indépendant de gestion des plaintes lors de la pratique récréative et sportive jusqu'en 2024. L'ensemble des Québécois ont accès au service Je porte plainte s'ils sont victimes d'abus, de harcèlement, de violence ou de négligence lors de la pratique d'une activité sportive ou récréative.

Rappelons que le service d'accompagnement permet aux victimes de dénoncer des situations sans crainte de représailles. Le processus est standardisé et équitable, les plaintes sont analysées de manière objective et indépendante par l'Officier des plaintes et soumises, par la suite, au Comité d'intégrité, qui veille au suivi auprès de la victime.

Pour contribuer à assurer un environnement sécuritaire, sain et bienveillant aux jeunes sportifs, le gouvernement du Québec accorde également une aide financière de 850 000 $ à Sport'Aide pour maintenir une ligne d'aide téléphonique d'accompagnement, d'écoute et d'orientation pour les victimes ou témoins d'abus, de harcèlement, de négligence ou de violence physique, psychologique ou sexuelle en contexte sportif et récréatif.

Le financement sera applicable pour les exercices financiers 2021-2022 et 2022-2023 de l'organisme. Rappelons que la ligne d'aide, bien établie au Québec, s'adresse aussi aux différents acteurs du milieu sportif québécois, notamment les parents, les bénévoles, les entraîneurs, les administrateurs et les officiels.

« Le sport occupe une place très importante dans ma vie, au même titre que les valeurs de respect, d'égalité et d'intégrité. Je suis très fière que notre gouvernement mette en oeuvre des actions concrètes afin que la pratique sportive se fasse dans un environnement sain et sécuritaire. J'invite toute personne victime ou témoin d'abus, de harcèlement, de négligence ou de violence physique, psychologique ou sexuelle en contexte sportif et récréatif à s'exprimer. Que ce soit la ligne Sport'Aide ou la plateforme Je porte plainte, des ressources sont disponibles pour vous. La pratique d'un sport, récréative ou de haut niveau, ne devrait jamais être entachée par de mauvaises expériences ou des comportements répréhensibles. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« L'appui du gouvernement est conséquent à l'importance que nous devons accorder à un mécanisme de signalement et de son processus indépendant. C'est un support indéniable pour l'application d'une politique d'intégrité uniforme pour les fédérations sportives et bientôt pour les organismes de loisir. Il ne faut pas hésiter à porter plainte, c'est un mécanisme qui fonctionne »

Sylvain B. Lalonde, président-directeur général du RLSQ

« Chez Sport'Aide, nous sommes évidemment très heureux de ce vote de confiance qui nous est confirmé à nouveau. Fort de cette reconnaissance et de cet appui renouvelé, Sport'Aide s'engage naturellement à poursuivre l'accompagnement qu'il dispense à toute victime ou témoin. En outre, nous souhaitons maintenir notre collaboration avec les clubs et organisations sportives sur le terrain afin d'agir ensemble en prévention et de promouvoir les environnements sportifs sains et sécuritaires. »

Sylvain Croteau, directeur général de Sport'Aide

Le Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec, un organisme reconnu et soutenu financièrement par le ministère de l'Éducation afin de centraliser une gamme de services professionnels et techniques pour les organismes québécois de loisir et de sport, reçoit une aide financière de 2,25 millions de dollars sur trois ans pour pérenniser le service Je porte plainte et la fonction d'Officier des plaintes indépendant.

et la fonction d'Officier des plaintes indépendant. Le gouvernement accorde également une aide financière de 850 000 $ à Sport'Aide pour assurer le maintien de sa ligne d'aide téléphonique. Sport'Aide est un organisme qui, depuis près de trois ans, offre des services d'accompagnement, d'écoute et d'orientation aux jeunes sportifs et aux différents acteurs du milieu sportif qui sont victimes ou témoins d'abus, de harcèlement, de négligence ou de violence physique, psychologique ou sexuelle en contexte sportif.

Pour toute forme d'aide, composez le 1 833 211-AIDE (2433).

La plateforme Je porte plainte est accessible à partir d'un bouton universel sur le site de toutes les fédérations sportives au Québec et de plusieurs organismes multisports.

est accessible à partir d'un bouton universel sur le site de toutes les fédérations sportives au Québec et de plusieurs organismes multisports. Site Web de Sport'Aide : https://sportaide.ca/

