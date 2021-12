Acheter-Louer.fr: Constitution du comité d'investissement consultatif d'ALFR Opportunity Invest





Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce la création du comité d'investissement consultatif de sa filiale ALFR Opportunity Invest, avec la nomination de Mme Isabelle RYL et M. Antoine KAMPHUIS.

PARIS, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Ce comité d'investissement consultatif a pour missions d'accompagner et de conseiller le Groupe dans ses prises de participation au travers des différentes expériences et expertises de ses membres. Isabelle RYL et Antoine KAMPHUIS, les deux premiers membres de ce comité, vont apporter leurs connaissances respectives en Intelligence Artificielle (IA) et en fusion/acquisition afin de mener à bien la stratégie du Groupe qui vise notamment à renforcer son positionnement dans le Digital et la data.

Isabelle RYL, titulaire d'un Doctorat en Informatique et d'une habilitation à diriger des recherches en Sciences Mathématiques, est Directrice, au sein de l'INRIA, de PRAIRIE (PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE) l'un des instituts interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle créés dans le cadre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle lancée par le Président Monsieur Emmanuel Macron. Elle est également Senior Advisor Fintech chez Truffle Capital et membre du Conseil d'Administration ainsi que du comité de sélection de l'incubateur Agoranov depuis 2011 qui examine les candidatures de start-up innovantes. Au cours de sa carrière, elle a été membre du Conseil de l'innovation (Instance interministérielle en charge de définir les grandes orientations et priorités de la politique de l'innovation) et a participé à de nombreux comite?s de programmes tels que l'IEEE Globecom, Privacy Security and Trust, IEEE LCN, IEEE ICC, CARDIS. Chevalier de l'ordre national du mérite, elle est également auteure d'articles publiés dans des revues internationales et d'une trentaine de publications lors de conférences et workshops internationaux avec comite?? de lecture.

Antoine KAMPHUIS, diplômé de l'ESSEC, il travaille depuis 40 ans dans le domaine de la finance, du conseil et des fusions-acquisitions.

Il débute sa carrière à la Direction Générale du ministère de l'Industrie, DIELI, direction en charge des secteurs électroniques et informatiques, avant de rejoindre la banque Louis-Dreyfus pour son activité fusions et acquisitions.

Depuis plus de 30 ans, il conseille, accompagne et assiste les Directions Générales dans leur recherche de dirigeants et de spécialistes, au sein de grands réseaux

d'« Executive Search » tels que Beigbeder & Partners, Boyden ou Odgers Berndtson. Spécialisé sur les recherches de cadres de banques et d'institutions financières, il s'est très tôt orienté vers le Private Equity pour la constitution de leurs équipes d'investissement, puis le recrutement de dirigeants pour des opérations de LBO. Antoine Kamphuis conseille actuellement des entreprises, des fonds, Family Offices et Fondations, pour leurs recrutements et évaluation d'équipes dirigeantes, leurs acquisitions et levées de fonds.

Fort de ce comité d'investissement d'experts qui a vocation à se renforcer au fil du temps avec de nouvelles compétences, le groupe Acheter-Louer.fr va poursuivre sa stratégie de prises de participation ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech afin de devenir le leader du digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr ? ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier ? habitat ? Blog immo-habitat ? Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition ? Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

