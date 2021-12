Jonathan Riberdy de la Zhiibaahaasing First Nation est le récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau de 2021





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En 2018, le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau a été créé pour honorer les personnes ou les organisations des Premières Nations qui font preuve d'un leadership et d'un dévouement exceptionnels pour faire progresser l'approvisionnement en eau potable et salubre dans les communautés des Premières Nations.

Aujourd'hui, Services aux Autochtones Canada est heureux d'annoncer que Jonathan Riberdy de la Zhiibaahaasing First Nation est le récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau de 2021. Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a eu l'occasion de parler avec M. Riberdy la semaine dernière et de lui annoncer qu'il était le récipiendaire de cette année.

M. Riberdy est un opérateur de système d'approvisionnement en eau dont l'engagement et la passion sont une source d'inspiration pour sa communauté. Il a travaillé aux côtés du chef et du conseil pour trouver des solutions à long terme permettant de fournir une eau potable salubre et propre à sa communauté et cherche à partager ses connaissances avec les autres.

Depuis des années, Jonathan travaille sans relâche pour respecter les normes élevées pour l'eau potable dans sa communauté et former de jeunes opérateurs autochtones en traitement de l'eau partout en Ontario. Jonathan occupe actuellement le poste de superviseur du réseau d'eau potable dans sa communauté et de gestionnaire de projet auprès de Swim Drink Fish Canada (SDFC). Il est également directeur de l'Aboriginal Water and Wastewater Association of Ontario (AWWAO).

De plus, chaque année, des bourses d'une valeur de 10 000 $ sont attribuées au nom du récipiendaire à des candidats des Premières Nations qui font carrière dans le secteur de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées. L'appel de candidatures est lancé. Les personnes qui souhaitent poursuivre leurs activités de perfectionnement professionnel au sein de l'industrie sont fortement encouragées à poser leur candidature. L'Association professionnelle des formateurs itinérants est responsable de l'administration des bourses. Son site Web (en anglais seulement) contient de plus amples renseignements sur les bourses, y compris un formulaire de demande.

Félicitations, M. Riberdy!

Citations

« L'aspect que je préfère dans mon travail quotidien au sein de la Zhiibaahaasing First Nation est de veiller à ce que nous ayons de l'eau potable et salubre et d'enseigner aux stagiaires ou aux membres de la communauté le fonctionnement de l'usine de traitement de l'eau. Le fait de pouvoir transmettre mes connaissances à d'autres opérateurs est la plus gratifiante des expériences. Quatre fois par année à Zhiibaahaasing, nous tenons avec nos Aînés une cérémonie de l'eau dirigée par les femmes afin de célébrer l'eau potable et salubre à laquelle nous avons accès. Nous saisissons cette occasion pour dire miigwech (merci) à l'eau de nous permettre de bénéficier d'une eau potable et salubre dans laquelle nous pouvons aussi pêcher et nager. La présence de dirigeants à ces cérémonies témoigne de l'engagement à l'égard de l'eau et permet à ces derniers de mieux comprendre les processus liés à l'eau. »

Jonathan Riberdy, opérateur en traitement de l'eau, Zhiibaahaasing First Nation

Récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau de 2021

« Nous souhaitons offrir nos félicitations à Jonathan Riberdy de la Zhiibaahaasing First Nation, récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau de 2021! Merci pour votre travail et votre dévouement envers votre communauté. L'expertise et l'engagement des opérateurs en traitement de l'eau comme M. Riberdy sont essentiels à la réalisation de notre objectif commun - veiller à ce que toutes les communautés des Premières Nations aient accès à de l'eau potable propre et qu'elles puissent entretenir une solide infrastructure d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. Merci et félicitations Jonathan! »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le récipiendaire recevra un trophée et une oeuvre d'art autochtone, et toutes les personnes en nomination recevront une épinglette conçue par une entreprise autochtone.

De plus, le travail du récipiendaire sera honoré par la création de bourses d'études portant son nom pour soutenir les opérateurs en traitement de l'eau dans leur perfectionnement professionnel.

Les candidats sont des personnes, des membres ou des dirigeants d'une communauté des Premières Nations, ou des organisations ou communautés des Premières Nations.

Les candidatures sont examinées par un comité consultatif composé de partenaires des Premières Nations.

La période de mise en candidature pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau de 2022 sera du 3 janvier au 21 février 2022. La procédure de mise en candidature se trouve sur la page Web du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau.

L'an dernier, le récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau était Éric Sioui, coordonnateur du Programme de formation itinérante de Wendake (Québec), reconnu pour son leadership et pour avoir transmis son savoir-faire à d'autres opérateurs en traitement de l'eau des Premières Nations de partout au Québec dans le cadre du Programme de formation itinérante.

(Québec), reconnu pour son leadership et pour avoir transmis son savoir-faire à d'autres opérateurs en traitement de l'eau des Premières Nations de partout au Québec dans le cadre du Programme de formation itinérante. Le récipiendaire de 2019 était Deon Hassler , un vétéran des Premières Nations et ancien opérateur du système d'approvisionnement en eau de sa communauté d'origine, Carry the Kettle ( Saskatchewan ).

, un vétéran des Premières Nations et ancien opérateur du système d'approvisionnement en eau de sa communauté d'origine, Carry the Kettle ( ). La récipiendaire du premier Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau en 2018 était Lorraine Crane , chef de la Nation de Slate Falls ( Ontario ), en reconnaissance de son leadership exceptionnel et de son dévouement à l'égard de l'amélioration de la qualité de l'eau potable dans sa communauté.

