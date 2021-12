HUAWEI Ads remporte un prix App Growth Awards





BERLIN, 9 décembre 2021 /CNW/ - HUAWEI Ads a remporté un prix App Growth Awards de cette année.

Tenus à Berlin dans le cadre de l'App Promotion Summit, les App Growth Awards reconnaissent l'innovation et les progrès du marketing en matière d'applications, attirant des candidatures de partout dans le monde. Les finalistes sont jugés par des experts de l'industrie, HUAWEI Ads ayant remporté le prix d'acquisition d'utilisateurs pour sa croissance impressionnante au cours de la dernière année.

Le prix soulignait les solutions d'acquisition d'utilisateurs efficaces et axées sur le rendement de HUAWEI Ads, y compris le soutien local, le coût par mille (CPM) concurrentiel, le taux de coût par clic (CPC) réussi, ainsi que le coût par action (CPA) et le coût par installation (CPI) efficaces pour les applications, les jeux et les solutions de commerce électronique.

En plus de reconnaître le succès de HUAWEI Ads en acquisition d'utilisateurs, les prix ont mis en évidence la croissance de la plateforme au cours de la dernière année. HUAWEI Ads atteint actuellement plus d'un milliard d'appareils Huawei connectés et joint plus de 730 millions d'utilisateurs d'appareils Huawei, avec un trafic mondial quotidien supérieur à 2,7 milliards.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance des App Growth Awards, a déclaré Neo Miao, président, Croissance de l'entreprise, Huawei Mobile Services Europe, Huawei Consumer Business Group. Nous invitons de nouveaux partenaires à se joindre à nous alors que nous poursuivons notre croissance et nous nous réjouissons à l'idée de travailler de plus près avec nos partenaires actuels. Ensemble, nous bâtirons un écosystème ouvert et intelligent pour mieux relier le monde. »

HUAWEI Ads a été louangée pour son approche adaptée de la publicité, avec un excellent rendement parmi ses partenaires pour le prouver. L'un des partenaires clés de HUAWEI Ads, un fournisseur de commerce électronique, a enregistré une augmentation de 537 % des activations quotidiennes et de 278 % du CTR, tout en maintenant le coût d'activation à moins de 45 %.

La plateforme est accessible aux agences de médias et aux éditeurs d'applications dans le monde entier, établissant un pont de communication entre les partenaires de Huawei et les utilisateurs d'appareils. HUAWEI Ads peut créer des publics-créneaux pour les publicités des partenaires, en utilisant la plateforme de gestion de données (PGD) pour cibler les groupes démographiques visés.

Huawei a travaillé à créer une expérience utilisateur et partenaire optimale avec HUAWEI Ads. Les utilisateurs peuvent accéder à une page de détails dans l'application avant le téléchargement, et un programme de promotion est disponible pour les annonceurs et les agences certifiées en Europe, offrant des essais gratuits, des incitatifs pour les inscriptions hâtives et des ressources de premier ordre sur l'appareil.

Le succès remporté par HUAWEI Ads lors des App Growth Awards de cette année témoigne du développement rapide de la plateforme, qui a été décrite par AppsFlyer comme « l'une des plateformes affichant la croissance la plus rapide en Europe ». Au cours des prochaines années, HUAWEI Ads continuera de présenter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer davantage son expérience partenaire et utilisateur.

À propos de HUAWEI Ads

HUAWEI Ads est une plateforme de marketing mobile adaptée aux appareils Huawei. En intégrant les algorithmes et l'architecture sous-jacents, elle offre aux annonceurs des moyens uniques et axés sur la valeur pour joindre un public mondial d'utilisateurs de téléphones intelligents. Elle offre un large éventail de formats publicitaires dans les canaux d'affichage et de recherche, y compris des publicités natives, des bannières, des vidéos et des publicités primées, à plus de 730 millions d'utilisateurs d'appareils Huawei dans le monde. En plus de la plateforme HUAWEI Ads, nous offrons le service d'éditeur HUAWEI Ads, qui permet aux développeurs d'intégrer la trousse HUAWEI Ads et de générer des revenus supplémentaires à partir de leurs applications.

