HUAWEI Ads remporte un prix aux App Growth Awards





BERLIN, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- HUAWEI Ads a remporté un prix aux App Growth Awards de cette année.

Organisés à Berlin dans le cadre de l'App Promotion Summit, les App Growth Awards récompensent l'innovation des applications et les progrès en matière de marketing des applications, sollicitant des candidatures du monde entier. Les finalistes sont évalués par des experts du secteur. HUAWEI Ads a remporté le prix d'AU pour sa croissance impressionnante au cours de l'année écoulée.

Le prix a distingué l'efficacité des solutions d'AU axées sur la performance de HUAWEI Ads, y compris l'assistance locale, le coût par mille (CPM) compétitif, le taux de succès du coût par clic (CPC), ainsi que le coût par action (CPA) et le coût par installation (CPI) efficaces pour les applications, les jeux et les solutions de commerce électronique.

En plus de reconnaître le succès de HUAWEI Ads en matière d'AU, les prix ont mis en évidence la croissance de la plateforme au cours de l'année écoulée. HUAWEI Ads touche actuellement plus d'un milliard d'appareils Huawei connectés et plus de 730 millions d'utilisateurs d'appareils Huawei, avec un trafic mondial quotidien qui dépasse les 2,7 milliards.

« Nous sommes honorés de cette reconnaissance décernée par les App Growth Awards », a déclaré Neo Miao, président de la croissance commerciale chez Huawei Mobile Services Europe, Huawei Consumer Business Group. « Nous accueillons les nouveaux partenaires qui nous rejoignent alors que nous poursuivons notre croissance et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires existants. Ensemble, nous allons construire un écosystème ouvert et intelligent pour mieux connecter le monde. »

HUAWEI Ads a été félicitée pour son approche personnalisée de la publicité, comme en témoignent les performances exceptionnelles réalisées par ses partenaires. L'un des principaux partenaires de HUAWEI Ads, un fournisseur de commerce électronique, a enregistré une augmentation de 537 % des activations quotidiennes et une augmentation de 278 % du CTR, tout en maintenant le coût d'activation en dessous de 45 %.

La plateforme est disponible pour les agences médias et les éditeurs d'applications dans le monde entier, et permet d'établir une communication entre les partenaires de Huawei et les utilisateurs d'appareils. HUAWEI Ads peut créer des auditoires spécialisés pour les publicités de ses partenaires, et fait appel à la plateforme de gestion des données (DMP) pour cibler la population visée.

Huawei a oeuvré pour créer une expérience optimale pour les utilisateurs et les partenaires grâce à HUAWEI Ads. Les utilisateurs peuvent accéder à une page de détails intégrée avant le téléchargement, et un programme de promotion est disponible pour les annonceurs et les agences certifiées en Europe, proposant des essais gratuits, des incitations spéciales et des ressources premium sur les appareils.

Le succès de HUAWEI Ads aux App Growth Awards de cette année témoigne du développement rapide de la plateforme. Elle a été décrite par AppsFlyer comme « l'une des plateformes à la croissance la plus rapide en Europe ». Dans les années à venir, HUAWEI Ads continuera à proposer de nouvelles fonctionnalités pour améliorer encore l'expérience de ses partenaires et de ses utilisateurs.

À propos de HUAWEI Ads

HUAWEI Ads est une plateforme de marketing mobile conçue pour les appareils Huawei. En intégrant les algorithmes et l'architecture sous-jacents, elle offre aux annonceurs des moyens uniques et rentables de toucher un public mondial d'utilisateurs de smartphones. Elle propose un large éventail de formats publicitaires sur les canaux d'affichage et de recherche, notamment des publicités natives, sous forme de bannières, de vidéos et de publicités récompensées, à plus de 730 millions d'utilisateurs d'appareils Huawei dans le monde. Outre la plateforme HUAWEI Ads, nous proposons HUAWEI Ads Publisher Service, qui permet aux développeurs d'intégrer le kit HUAWEI Ads et de générer des revenus supplémentaires grâce à leurs applications.

Pour plus d'informations sur HUAWEI Ads, consultez le site https://ads.huawei.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1705117/Picture.jpg

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 11:06 et diffusé par :