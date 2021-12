La nouvelle année amène une nouvelle forme d'apprentissage intégré au travail pour les étudiants de niveau postsecondaire





En l'espace d'à peine trois mois, Wavemakers, le premier programme d'apprentissage intégré au travail au Canada, a relevé la barre des expériences du genre qui présentent un réel intérêt pour les étudiants de niveau postsecondaire.

Ce programme innovateur offre aux étudiants postsecondaires, qui se heurtent traditionnellement à des barrières à l'apprentissage, des expériences pertinentes en dehors de la salle de classe habituelle. Il a reçu depuis septembre plus de 200 demandes et a accepté plus de 110 étudiants.

« À l'approche de la nouvelle année, il est temps de concevoir autrement la main-d'oeuvre de demain, estime Krista Pawley, cofondatrice de Wavemakers. Nous envisageons avec optimisme le milieu de travail en 2022 et avons créé Wavemakers pour refléter cette réalité ? diversifiée, inclusive, dynamique et innovatrice. »

Fruit d'un partenariat avec l'initiative d'apprentissage innovant intégré au travail du gouvernement du Canada, Wavemakers est le premier programme national d'apprentissage intégré au travail qui utilise la réalité virtuelle pour mettre une diversité d'étudiants postsecondaires en contact avec des leaders avant-gardistes de l'industrie partout au Canada. Le programme reflète la détermination du Canada à soutenir la diversité et l'inclusion, et à bâtir une économie plus résiliente, comme l'a souligné le récent discours du Trône.

Wavemakers s'associe à des collèges, des universités et des organismes communautaires dans tout le Canada afin qu'un maximum d'étudiants de niveau postsecondaire puisse profiter de l'occasion. L'intérêt pour le programme grandit à mesure qu'on en parle ? la dernière séance d'information pour les étudiants a attiré 102 inscriptions.

« Wavemakers nivelle le terrain pour des occasions d'apprentissage significatives et inclusives, affirme Michael Sangster, chef de la direction de l'Association nationale des collèges de carrières. Nous sommes ravis de faire équipe avec Wavemakers pour proposer ce programme égalitaire aux étudiants des 450 collèges membres de notre Association dans tout le pays. »

Wavemakers, qui est conçu pour soutenir le milieu de travail de demain, vise à abaisser les barrières pour les étudiants postsecondaires issus de communautés habituellement sous-représentées (Noirs, Premières Nations, Métis, Inuits, LGBTQ2S, étudiants handicapés, étudiants neurodivergents, étudiants vivant en milieu rural et région éloignée, et femmes). Toutes les sessions se déroulent sur un campus en réalité virtuelle et les étudiants sont accompagnés par des mentors.

Tout au long de leur expérience, les étudiants vont interagir avec des leaders de l'industrie, travailler sur un projet tourné vers l'avenir et assister à un salon de l'emploi auquel participent des employeurs qui recrutent activement.

« Le milieu de travail de demain est très différent de celui que nous et nos parents avons connu ? il est moins structuré et peut donc être plus complexe, fait remarquer Bianca Boyd, chef de l'exploitation d'Edelman. Nous recherchons de nouveaux diplômés ayant une grande intelligence émotionnelle pour compléter leurs aptitudes. Wavemakers aide à développer l'état d'esprit, l'ensemble de compétences et une série d'outils flexibles qui leur permettront de réussir. »

D'ici le 31 mars 2022, des centaines d'étudiants canadiens de niveau postsecondaire qui se heurtent traditionnellement à des obstacles à l'apprentissage seront bien préparés pour les emplois que proposent des organisations tournées vers l'avenir.

« Cela ne suffit pas de parler d'équité, de diversité et d'inclusion. Nous devons passer aux actes, dit Lori Spadorcia, stratège en chef du Centre for Addiction and Mental Health (CAMH). À l'heure où les organisations sont en train de réinventer la façon d'édifier un milieu de travail responsable et invitant, les étudiants Wavemakers apprennent déjà comment le faire. »

La flexibilité de ce campus virtuel permet aux étudiants de suivre le programme où bon leur semble pendant les huit semaines.

« Notre mission consiste à faire en sorte que les étudiants postsecondaires et les diplômés handicapés aient pleinement accès à des emplois et une éducation. Wavemakers nous a mis au défi de repenser la nature et les contextes changeants de cet objectif, précise Carly Fox, chercheuse et agente de communications à l'Association nationale des étudiant(e)s handicap(é)s (NEADS). Le programme offre des possibilités d'avenir mais aussi un environnement réellement inclusif et habilitant. Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat motivant et transformateur, et sommes impatients de voir ce que 2022 nous réserve. »

Les étudiants interagissent avec des employeurs de renom qui recrutent activement dans des secteurs comme la technologie, les services financiers, les soins de santé, le génie et l'action communautaire. Le programme comporte des séances dirigées par des experts, un projet pratique en équipe et un salon de l'emploi virtuel.

« Nous vivons une époque passionnante, fait remarquer Mehmaz Shokrollahi, chef d'équipe, IA chez PureFacts. Nous avons l'occasion de changer à tout jamais la forme que prennent les milieux de travail au profit d'un avenir durable, accessible et inclusif. Wavemakers prépare les étudiants à faire partie de ce changement et à contribuer à bâtir leur cadre de travail idéal. »

Les étudiants Wavemakers en chiffres

Plus de 33 % sont des Néo-Canadiens

Plus de 80 % sont des minorités visibles

Plus de 60 % proviennent de collectivités rurales et éloignées

15% sont d'ascendance autochtone

12 % ont indiqué avoir un handicap

46 universités et collèges canadiens sont représentés

87 % des étudiants qui terminent le programme Wavemakers trouvent qu'ils sont mieux préparés pour entrer sur le marché du travail

82 % des étudiants estiment que Wavemakers les aide à agrandir leur réseau professionnel

82 % des étudiants jugent qu'ils ont acquis une expérience qui les aidera au travail une fois qu'ils auront reçu leur diplôme

À PROPOS DE WAVEMAKERS

Wavemakers est un programme révolutionnaire d'apprentissage intégré au travail soutenu par le gouvernement du Canada et conçu pour mettre une diversité d'étudiants de niveau postsecondaire en contact avec de grands employeurs au Canada. Wavemakers est le SEUL programme innovateur d'apprentissage intégré au travail accessible à tous les étudiants de niveau postsecondaire au Canada, où qu'ils soient, qui fait appel à des technologies ultramodernes, des experts de stature mondiale et des réseaux d'employeurs essentiels afin que les étudiants soient prêts à faire des vagues pour avoir un avenir plus radieux.

Communiqué envoyé le 9 décembre 2021 à 10:50 et diffusé par :