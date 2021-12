Faire des cadeaux de façon responsable : Les billets de loterie ne sont pas des jeux pour enfants





TORONTO, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Pendant la période des Fêtes, alors que nous nous préparons à échanger des cadeaux avec notre famille et nos amis, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) aimerait rappeler une nouvelle fois aux parents et aux adultes que tous les produits de loterie, y compris les billets INSTANT, sont une forme de jeu et ne sont pas des cadeaux convenables pour les enfants et les mineurs.

Les produits de loterie peuvent faire d'excellents cadeaux pour les Fêtes ou pour toute autre occasion spéciale, mais pas pour les enfants ni pour les jeunes. Il est important que les parents et les adultes comprennent les risques et les répercussions avérés du jeu chez les mineurs. Nous vous demandons de bien vouloir acheter des cadeaux de loterie uniquement pour vos amis et les membres de votre famille qui sont âgés de 18 ans ou plus.

Il existe bon nombre de renseignements et de ressources disponibles gratuitement qui traitent du jeu chez les mineurs :

Le YMCA Youth Gambling Awareness Program (YGAP) est un service gratuit financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l' Ontario visant à sensibiliser les jeunes aux risques du jeu, à la façon de prendre des décisions éclairées et aux modes de vie sains et actifs.





visant à sensibiliser les jeunes aux risques du jeu, à la façon de prendre des décisions éclairées et aux modes de vie sains et actifs. Le programme Jeux de hasard et d'argent, jeux vidéo et utilisation des technologies (GGTU), du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) appuie les fournisseurs de service en santé mentale et en traitement des dépendances en leur offrant de la formation professionnelle continue, des outils numériques et des ressources et en facilitant les activités de mobilisation des connaissances relatives au jeu problématique, aux jeux vidéo et à la cyberdépendance.





Le Conseil du jeu responsable (CJR), organisme indépendant sans but lucratif qui se consacre à la prévention du jeu problématique au Canada et dans le monde, offre des renseignements sur les adolescents, les jeunes adultes et le jeu.

De plus, le site JouezSense.ca d'OLG peut aider les parents à comprendre les faits en ce qui concerne les jeux et les concepts comme les probabilités et le hasard. Vous y trouverez aussi une section « Trouver de l'aide » qui contient des liens vers les ressources de soutien ci-dessus et bien plus.

Depuis de nombreuses années, OLG appuie le National Council of Problem Gambling et la Campagne des Fêtes de l'Université McGill, laquelle encourage les sociétés de loteries au Canada, aux États-Unis et partout au monde dans leurs efforts visant à faire passer un message important : les produits de loterie ne sont pas pour les enfants.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

